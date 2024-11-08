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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Платенсе - Депортиво Риестра
Платенсе - Депортиво Риестра: обзор матча 08 ноября 2024
Платенсе
08.11.2024, пятница, 01:00
Аргентина. Примера, 21 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво Риестра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Платенсе - Депортиво Риестра
Желтая карточка
G. Hachen
90'
+5
84'
Желтая карточка
N. Benegas
Желтая карточка
J. Ignacio Saborido
84'
83'
Желтая карточка
G. Pereira
83'
Желтая карточка
P. Monje
Замена
A. Lotti
️️️️
G. Mainero
82'
Желтая карточка
I. Vazquez
80'
Замена
G. Hachen
️️️️
Ф. Бальдассарра
74'
70'
Замена
G. Pereira
️️️️
J. Goitia
Замена
R. Martinez
️️️️
В. Таборда
64'
Желтая карточка
G. Mainero
55'
Замена
. Schor
️️️️
F. Juárez
46'
Замена
J. Ignacio Saborido
️️️️
B. Barros Schelotto
46'
46'
Замена
N. Benegas
️️️️
A. Díaz
46'
Замена
B. Sánchez
️️️️
P. Ramírez
46'
Замена
J. Herrera
️️️️
A. Daniel Alonso Espinoza
Желтая карточка
G. Suso
21'
Желтая карточка
F. Juárez
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
8
Fernando Juárez
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
7
Guido Mainero
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
20
Висенте Таборда
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
8
Milton Celiz
(К)
ЦП
14
Pablo Monje
ЦП
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Платенсе
22
Nicolás Sumavil
ВР
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
20
Gabriel Hachen
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
21
Augusto Lotti
ЦФ
Депортиво Риестра
12
Nahuel Manganelli
ВР
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
38
Rodrigo Cavallera
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
23
Joaquín Borja
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
24
Jonathan Herrera
ЦФ
9
Nicolás Benegas
ЦФ
4-4-2
30
31
13
20
6
8
7
32
Бальдассарра
25
32
Пеллегрино
20
Таборда
3-2-2-2
1
27
20
5
3
15
8
14
11
7
31
25
25
31
32
Бальдассарра
20
20
32
Бальдассарра
20
Таборда
77
77
20
Таборда
8
25
25
8
7
21
21
7
27
16
16
27
5
10
10
5
7
24
24
7
11
9
9
11
Остались в запасе
Платенсе
Депортиво Риестра
22
Nicolás Sumavil
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
7
Agustín Ocampo
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
12
Nahuel Manganelli
ВР
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
38
Rodrigo Cavallera
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
23
Joaquín Borja
ЦП
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Остались в запасе
22
Nicolás Sumavil
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
7
Agustín Ocampo
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
Остались в запасе
12
Nahuel Manganelli
ВР
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
38
Rodrigo Cavallera
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
23
Joaquín Borja
ЦП
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Статистика матча Платенсе - Депортиво Риестра
6
3
Всего ударов по воротам
2
0
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
0
1
Нарушения
5
2
Офсайды
0
2
Количество передач
299
79
Точность передач %
81
43
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
1
0
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
0.05
0
Матчи команд
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Florida
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