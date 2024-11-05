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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Тукуман - Атлетико Сармиенто
Атлетико Тукуман - Атлетико Сармиенто: обзор матча 05 ноября 2024
Атлетико Тукуман
05.11.2024, вторник, 01:00
Аргентина. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Сармиенто
39'
M. Estigarribia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Тукуман - Атлетико Сармиенто
Желтая карточка
N. Franco
85'
Замена
M. Brandán
️️️️
Н. Ромеро
82'
Замена
L. Miguel Rodríguez
️️️️
M. Coronel
82'
Желтая карточка
M. Coronel
81'
Желтая карточка
Н. Ромеро
80'
78'
Замена
L. López
️️️️
J. Gho
78'
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
F. Paredes
Замена
F. Bonfiglio
️️️️
M. Bajamich
77'
Замена
T. Castro Ponce
️️️️
R. Tesuri
77'
Желтая карточка
R. Tesuri
70'
62'
Желтая карточка
F. Paredes
60'
Замена
Y. Arismendi
️️️️
G. Díaz
60'
Замена
E. Naya
️️️️
M. Mónaco
Замена
N. Franco
️️️️
M. Estigarribia
41'
ГОЛ! 1:0!
M. Estigarribia
39'
28'
Желтая карточка
J. Manuel Insaurralde
13'
Замена
G. Hauche
️️️️
E. Méndez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
11
Renzo Tesuri
ЦП
21
Adrián Sánchez
(К)
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
32
Mateo Bajamich
ЦФ
11
Mateo Coronel
ЦФ
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
17
Franco Paredes
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
14
Elías López
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
(К)
ЦЗ
52
Emiliano Méndez
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
31
Tomas Guiacobini
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
10
N. Franco
ЦФ
27
Lucas Ambrogio
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Атлетико Сармиенто
12
Thyago Ayala
ВР
26
Yair Arismendi
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
30
Valentín Burgoa
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
4-3-3
25
25
5
Ромеро
32
6
11
21
11
19
11
32
4-4-2
42
33
14
2
17
30
28
10
Гайтан
52
9
Моралес
31
5
Ромеро
16
16
5
Ромеро
11
26
26
11
19
10
10
19
11
7
7
11
32
9
9
32
33
26
26
33
52
21
21
52
17
14
Ронкалья
14
Ронкалья
17
30
19
19
30
28
7
7
28
Остались в запасе
Атлетико Тукуман
Атлетико Сармиенто
12
Juan Ignacio González
ВР
39
Matías Orihuela
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
27
Lucas Ambrogio
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
12
Thyago Ayala
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
30
Valentín Burgoa
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
39
Matías Orihuela
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
27
Lucas Ambrogio
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Остались в запасе
12
Thyago Ayala
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
30
Valentín Burgoa
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Статистика матча Атлетико Тукуман - Атлетико Сармиенто
4
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
17
10
Офсайды
3
4
Количество передач
333
266
Сейвы
0
6
Точность передач %
70
63
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.29
Матчи команд
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Andres Gariano, Argentina
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