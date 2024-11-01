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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Годой-Крус - Атлетико Тукуман
Годой-Крус - Атлетико Тукуман: обзор матча 01 ноября 2024
Годой-Крус
01.11.2024, пятница, 03:15
Аргентина. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Тукуман
24'
N. Fernández
46'
M. Estigarribia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Годой-Крус - Атлетико Тукуман
90'
+1
Замена
R. Melo
️️️️
A. Sánchez
Замена
M. Mendoza
️️️️
G. Abrego
85'
Замена
M. Pino
️️️️
S. Rodríguez
85'
83'
Замена
T. Castro Ponce
️️️️
R. Tesuri
83'
Замена
N. Castro
️️️️
G. Acosta
82'
Замена
N. Franco
️️️️
M. Estigarribia
Замена
A. Valverde
️️️️
D. Barrea
76'
Замена
G. Moreyra
️️️️
B. Leyes
76'
72'
Желтая карточка
G. Acosta
67'
Замена
Н. Ромеро
️️️️
M. Brandán
64'
Желтая карточка
G. Ferrari
46'
ГОЛ! 1:1!
M. Estigarribia
ГОЛ! 1:0!
N. Fernández
Пас отдал
С. Андино
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
ЦЗ
2
Pier Barrios
(К)
ЦЗ
8
Nicolás Fernández
ЦП
5
Bruno Leyes
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
10
Сантино Андино
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
16
Moisés Brandán
ЦЗ
11
Renzo Tesuri
ЦП
21
Adrián Sánchez
ЦП
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
32
Mateo Bajamich
ЦФ
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
11
Mateo Coronel
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
8
Agustín Valverde
ЦЗ
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
3
Juan Moran
ЦЗ
25
Vicente Poggi
ЦП
29
Tomás Pozzo
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
22
Martin Pino
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
7
Luciano Cingolani
ЦФ
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
39
Matías Orihuela
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
10
N. Franco
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
3-4-3
1
4
23
2
8
26
10
Андино
5
9
9
17
4-3-3
25
6
32
16
25
11
21
8
11
19
32
9
8
8
9
26
23
23
26
5
18
18
5
9
22
22
9
21
41
41
21
16
5
Ромеро
5
Ромеро
16
11
26
26
11
8
11
11
8
19
10
10
19
Остались в запасе
Годой-Крус
Атлетико Тукуман
12
Roberto Ramírez
ВР
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
3
Juan Moran
ЦЗ
25
Vicente Poggi
ЦП
29
Tomás Pozzo
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
28
Gonzalo Torres
ЦФ
7
Luciano Cingolani
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
12
Juan Ignacio González
ВР
39
Matías Orihuela
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
3
Juan Moran
ЦЗ
25
Vicente Poggi
ЦП
29
Tomás Pozzo
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
28
Gonzalo Torres
ЦФ
7
Luciano Cingolani
ЦФ
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
39
Matías Orihuela
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Главный тренер
Факундо Сава
Статистика матча Годой-Крус - Атлетико Тукуман
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
17
Офсайды
0
5
Количество передач
324
315
Сейвы
3
3
Точность передач %
70
68
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.2
0.99
Матчи команд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Информация о матче
Главный судья:
Brian Ferreyra, Argentina
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
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