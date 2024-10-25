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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Барракас Сентраль - Эстудиантес
Барракас Сентраль - Эстудиантес: обзор матча 25 октября 2024
Барракас Сентраль
25.10.2024, пятница, 21:00
Аргентина. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Эстудиантес
90+4'
N. Demartini
77'
А. Маньома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барракас Сентраль - Эстудиантес
ГОЛ! 1:1!
N. Demartini
Пас отдал
R. Herrera
90'
+4
85'
Желтая карточка
B. Kociubinski
84'
Замена
E. Dall'aglio
️️️️
Х. Соса
80'
Желтая карточка
Э. Перес
79'
Замена
B. Kociubinski
️️️️
А. Маньома
Замена
F. Bruera
️️️️
L. Brochero
79'
77'
ГОЛ! 0:1!
А. Маньома
Пас отдал
S. Flores
Желтая карточка
S. Rosane
70'
Замена
N. Capraro
️️️️
G. Goñi
68'
Замена
S. Rosane
️️️️
A. Cantero
64'
Замена
A. Domínguez
️️️️
I. Tapia
64'
Замена
R. Herrera
️️️️
D. Miloc
64'
59'
Замена
L. Giménez
️️️️
Г. Невес
57'
Желтая карточка
Г. Невес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
6
Rodrigo Insúa
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
10
Javier Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
20
Eric Meza
ЦЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Факундо Родригес
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
7
Хосе Соса
(К)
ЦП
17
Joaquín Tobio Burgos
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
8
Факундо Матер
ЦЗ
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
36
Alex Juárez
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
8
Siro Rosane
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
77
F. Bruera
ЦФ
29
Daniel Juárez
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
36
Joaquín Pereyra
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
23
Lucas Cornejo
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
20
Luciano Giménez
ЦФ
2-3-5
1
42
31
6
9
10
21
10
5
11
13
3-1-5-1
21
20
6
13
8
Невес
32
Родригес
14
Маньома
25
Аскасибар
7
Соса
33
Перес
17
42
2
2
42
5
26
26
5
11
8
8
11
21
77
77
21
10
22
22
10
7
Соса
34
34
7
Соса
14
Маньома
52
52
14
Маньома
8
Невес
20
20
8
Невес
Остались в запасе
Барракас Сентраль
Эстудиантес
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
8
Факундо Матер
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
36
Alex Juárez
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
29
Daniel Juárez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
1
Fabricio Iacovich
ВР
36
Joaquín Pereyra
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
10
Tiago Palacios
ЦП
23
Lucas Cornejo
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
8
Факундо Матер
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
36
Alex Juárez
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
29
Daniel Juárez
ЦФ
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
36
Joaquín Pereyra
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
10
Tiago Palacios
ЦП
23
Lucas Cornejo
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Барракас Сентраль - Эстудиантес
1
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
10
Офсайды
0
5
Количество передач
303
512
Сейвы
5
3
Точность передач %
67
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.04
Матчи команд
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Ariel Penel, Argentina
Стадион:
Estadio Claudio Chiqui Tapia, Barracas
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