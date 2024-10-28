Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Тукуман - Ланус
Атлетико Тукуман - Ланус: обзор матча 28 октября 2024
Атлетико Тукуман
28.10.2024, понедельник, 04:15
Аргентина. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Ланус
26'
M. Coronel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Тукуман - Ланус
Замена
J. Giani
️️️️
M. Coronel
90'
+6
Замена
R. Melo
️️️️
G. Acosta
90'
Замена
T. Castro Ponce
️️️️
M. Bajamich
90'
Замена
Н. Ромеро
️️️️
M. Brandán
89'
88'
Желтая карточка
O. Ontivero
Замена
N. Franco
️️️️
R. Tesuri
86'
Пенальти не реализован!
M. Coronel
80'
78'
Желтая карточка
A. Aguerre
67'
Желтая карточка
F. Ãlvarez
65'
Желтая карточка
L. Cardozo
60'
Замена
D. Aquino
️️️️
B. Cabrera
46'
Замена
Х. Хосе Касерес
️️️️
L. Irusta
46'
Замена
F. Peña Biafore
️️️️
M. Gerez
ГОЛ! 1:0!
M. Coronel
26'
Желтая карточка
M. Estigarribia
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
11
Renzo Tesuri
ЦП
21
Adrián Sánchez
ЦП
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
11
Mateo Coronel
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
33
Lucas Irusta
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
27
Jonathan Torres
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
7
Lautaro Acosta
(К)
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
5
Николас Ромеро
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
10
N. Franco
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Luciano Romero
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
20
Dylan Aquino
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
17
Agustín Medina
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
41
Thiago Balbuena
ЦФ
4-3-3
25
16
6
32
25
11
21
8
19
32
11
4-1-5
1
4
13
28
33
34
27
9
11
7
20
16
5
Ромеро
5
Ромеро
16
8
41
41
8
32
26
26
32
11
10
10
11
11
7
7
11
33
4
Касерес
4
Касерес
33
34
5
5
34
20
20
20
20
Остались в запасе
Атлетико Тукуман
Ланус
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
26
Nahuel Losada
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Luciano Romero
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
17
Agustín Medina
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
41
Thiago Balbuena
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
Остались в запасе
26
Nahuel Losada
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Luciano Romero
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
17
Agustín Medina
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
41
Thiago Balbuena
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Главный тренер
Рикардо Зелински
Статистика матча Атлетико Тукуман - Ланус
1
4
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
11
2
Нарушения
14
8
Офсайды
1
0
Количество передач
349
336
Сейвы
0
4
Точность передач %
75
71
Удары мимо ворот
13
3
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.35
Матчи команд
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Новости команд
Все
Атлетико Тукуман
Ланус
«Ланус» – «Эстудиантес»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
«Оренбург» хочет арендовать вингера из чемпионата Аргентины
3 февраля
«Ланус» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.45
2025.11.21 10:45
Раскрыта зарплата новичка «Динамо» Касереса
2025.02.14 20:00
«Динамо» заплатит за Касереса в четыре раза больше его рыночной стоимости
2025.02.14 18:18
1
«Ланус» – «Эстудиантес»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
«Оренбург» хочет арендовать вингера из чемпионата Аргентины
3 февраля
«Ланус» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.45
2025.11.21 10:45
Раскрыта зарплата новичка «Динамо» Касереса
2025.02.14 20:00
«Динамо» заплатит за Касереса в четыре раза больше его рыночной стоимости
2025.02.14 18:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+