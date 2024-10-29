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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Уракан - Сентраль Кордоба
Уракан - Сентраль Кордоба: обзор матча 29 октября 2024
Уракан
29.10.2024, вторник, 03:00
Аргентина. Примера, 19 тур
0 : 0
Завершен
Сентраль Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уракан - Сентраль Кордоба
90'
+6
Желтая карточка
J. Meli
90'
+2
Замена
A. Segovia
️️️️
K. Vázquez
Замена
Э. де ла Фуэнте
️️️️
L. Souto
86'
75'
Желтая карточка
Y. Rak
Замена
R. Cabral
️️️️
E. Ramírez
73'
72'
Замена
F. Cabral
️️️️
R. Atencio
72'
Замена
E. Cabrera
️️️️
L. Varaldo
Красная карточка
W. Mazzantti
60'
Желтая карточка
G. Benitez
59'
Желтая карточка
R. Ábila
51'
Замена
G. Burdisso
️️️️
L. Carrizo
48'
46'
Замена
I. Pillud
️️️️
R. Barrios
Замена
W. Mazzantti
️️️️
C. Ibáñez
46'
Замена
A. Soñora
️️️️
F. Watson
46'
46'
Замена
M. Benítez
️️️️
M. Godoy
32'
Желтая карточка
R. Barrios
Желтая карточка
L. Carrizo
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
33
Lucas Souto
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
16
Lucas Carrizo
ЦЗ
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Franco Watson
ЦП
8
Federico Fattori
ЦП
43
Eric Ramírez
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
(К)
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
13
Rafael Barrios
ЦЗ
2
Lucas Abascia
ЦЗ
25
Хосе Флорентин
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
21
Matías Godoy
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
7
Walter Mazzantti
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Сентраль Кордоба
25
Javier Vallejos
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
5
Cristian Vega
ЦП
22
Elías Cabrera
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
37
Alexis Segovia
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
29
F. Cabral
ЦФ
3-3-2-2
1
Галиндес
16
6
32
25
20
Эчеверрия
33
8
8
50
43
3-2-2-3
1
23
13
2
15
36
25
Флорентин
32
21
9
19
16
33
33
16
33
2
де ла Фуэнте
2
де ла Фуэнте
33
8
15
15
8
25
7
7
25
43
10
10
43
13
4
4
13
9
22
22
9
32
37
37
32
21
7
7
21
19
29
29
19
Остались в запасе
Уракан
Сентраль Кордоба
32
Sebastián Meza
ВР
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
25
Javier Vallejos
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
5
Cristian Vega
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Остались в запасе
25
Javier Vallejos
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
5
Cristian Vega
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
Главный тренер
Франк Куделка
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Статистика матча Уракан - Сентраль Кордоба
3
1
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
11
Офсайды
5
1
Количество передач
317
467
Сейвы
3
4
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.62
Матчи команд
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Estadio Tomas Adolfo Duco, Buenos Aires
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