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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман
Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман: обзор матча 18 октября 2024
Депортиво Риестра
18.10.2024, пятница, 21:00
Аргентина. Примера, 18 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Тукуман
83'
J. Herrera
86'
A. Díaz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман
90'
Замена
J. Giani
️️️️
G. Acosta
Замена
T. Villoldo
️️️️
A. Díaz
90'
90'
Замена
M. Brandán
️️️️
G. Ferrari
ГОЛ! 2:0!
A. Díaz
Пас отдал
N. Benegas
86'
Замена
R. Cavallera
️️️️
J. Herrera
85'
84'
Замена
L. Miguel Rodríguez
️️️️
M. Bajamich
84'
Замена
F. Bonfiglio
️️️️
M. Coronel
ГОЛ! 1:0!
J. Herrera
Пас отдал
N. Benegas
83'
73'
Желтая карточка
M. Coronel
67'
Замена
M. Estigarribia
️️️️
N. Franco
Замена
A. Díaz
️️️️
B. Sánchez
51'
Замена
N. Benegas
️️️️
A. Daniel Alonso Espinoza
46'
Замена
M. Sanabria
️️️️
R. Sayavedra
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
22
C. Paz
ЦЗ
10
Brian Sánchez
ЦП
19
Jonathan Goya
ЦП
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
24
Jonathan Herrera
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
21
Adrián Sánchez
ЦП
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
11
Renzo Tesuri
ЦП
11
Mateo Coronel
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
10
N. Franco
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Депортиво Риестра
39
Jaime Barcelo
ВР
38
Rodrigo Cavallera
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
36
Delfor Minervino
ЦЗ
23
Joaquín Borja
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
9
Nicolás Benegas
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
3-2-2-3
1
3
5
22
27
15
10
19
24
7
28
4-3-3
25
6
5
Ромеро
32
25
21
8
11
10
32
11
24
38
38
24
18
18
7
9
9
7
28
79
79
28
10
11
11
10
6
16
16
6
32
7
7
32
8
7
7
8
10
19
19
10
11
9
9
11
Остались в запасе
Депортиво Риестра
Атлетико Тукуман
39
Jaime Barcelo
ВР
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
36
Delfor Minervino
ЦЗ
23
Joaquín Borja
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
Главный тренер
Факундо Сава
Остались в запасе
39
Jaime Barcelo
ВР
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
36
Delfor Minervino
ЦЗ
23
Joaquín Borja
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Главный тренер
Факундо Сава
Статистика матча Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман
1
1
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
9
9
Офсайды
1
0
Количество передач
208
446
Сейвы
4
2
Точность передач %
50
79
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.17
Матчи команд
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Estadio Guillermo Laza, Flores
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