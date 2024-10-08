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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Тукуман - Тигре
Атлетико Тукуман - Тигре: обзор матча 08 октября 2024
Атлетико Тукуман
08.10.2024, вторник, 03:00
Аргентина. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Тигре
32'
R. Tesuri
45+2'
M. Orihuela (АГ)
81'
S. Gonzalez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Тукуман - Тигре
90'
+3
Замена
C. Viganoni
️️️️
F. Monzón
Замена
J. Giani
️️️️
G. Ferrari
85'
Замена
N. Castro
️️️️
G. Acosta
85'
82'
Замена
L. Scipioni
️️️️
T. Galván
81'
ГОЛ! 1:2!
S. Gonzalez
Замена
M. de los Santos
️️️️
N. Breitenbruch
67'
63'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
Г. Марони
Замена
L. Miguel Rodríguez
️️️️
N. Franco
59'
Замена
M. Coronel
️️️️
M. Bajamich
59'
46'
Замена
Р. Ариас
️️️️
B. Leizza
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
M. Orihuela
Желтая карточка
N. Franco
40'
35'
Желтая карточка
Г. Марони
Желтая карточка
G. Acosta
35'
ГОЛ! 1:0!
R. Tesuri
32'
29'
Желтая карточка
B. Leizza
Желтая карточка
N. Breitenbruch
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
11
Renzo Tesuri
ЦП
21
Adrián Sánchez
ЦП
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
32
Mateo Bajamich
ЦФ
10
N. Franco
ЦФ
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
22
Brian Leizza
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
26
Tomás Galván
ЦП
8
Martín Garay
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
9
Florián Monzón
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
16
Moisés Brandán
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
11
Mateo Coronel
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Тигре
24
Alan Sosa
ВР
4
Valentin Moreno
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
37
Romeo Benítez
ЦП
26
Leonel Miranda
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
11
Darío Sarmiento
ЦФ
4-3-3
25
25
5
Ромеро
39
6
11
21
8
19
10
32
3-5-1-1
12
22
3
Пас
3
8
30
21
33
Марони
27
26
9
25
17
17
25
8
11
11
8
10
7
7
10
32
11
11
32
6
7
7
6
22
42
Ариас
42
Ариас
22
26
16
16
26
33
Марони
24
Рамирес
24
Рамирес
33
Марони
9
37
37
9
Остались в запасе
Атлетико Тукуман
Тигре
12
Juan Ignacio González
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
24
Alan Sosa
ВР
4
Valentin Moreno
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
37
Romeo Benítez
ЦП
26
Leonel Miranda
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
11
Darío Sarmiento
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Остались в запасе
24
Alan Sosa
ВР
4
Valentin Moreno
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
37
Romeo Benítez
ЦП
26
Leonel Miranda
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
11
Darío Sarmiento
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Главный тренер
Себастьян Домингес
Статистика матча Атлетико Тукуман - Тигре
3
2
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
15
Офсайды
2
4
Количество передач
365
324
Сейвы
3
7
Точность передач %
67
60
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.76
0.86
Матчи команд
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Silvio Trucco, Argentina
Стадион:
Монументаль Хосе Фьерро
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