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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба: обзор матча 05 октября 2024
Унион Санта-Фе
05.10.2024, суббота, 01:00
Аргентина. Примера, 17 тур
0 : 2
Завершен
Сентраль Кордоба
8'
J. Meli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба
90'
+2
Замена
S. Laquidaín
️️️️
Y. Rak
82'
Замена
L. Miguel Angulo
️️️️
M. Godoy
80'
Желтая карточка
L. Abascia
Замена
P. Tanda
️️️️
E. Roldán
79'
78'
Желтая карточка
M. Godoy
Желтая карточка
F. Pardo
72'
Замена
L. Gamba
️️️️
G. Javier Morales
71'
65'
Замена
F. Cabral
️️️️
L. Varaldo
Замена
J. Domina
️️️️
N. Paz
60'
Желтая карточка
C. Corvalán
59'
Замена
M. Del Blanco
️️️️
B. Pittón
59'
Желтая карточка
N. Paz
48'
Желтая карточка
B. Pittón
35'
8'
ГОЛ! 0:1!
J. Meli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
32
Nicolás Paz
ЦЗ
12
Bruno Pittón
ЦЗ
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
3
Claudio Corvalán
(К)
ЦЗ
7
Simón Rivero
ЦП
20
Mauro Pittón
ЦП
23
Enzo Roldán
ЦП
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
(К)
ЦЗ
13
Rafael Barrios
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
2
Lucas Abascia
ЦЗ
32
Kevin Vázquez
ЦП
25
Хосе Флорентин
ЦП
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
21
Matías Godoy
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
30
Jeronimo Domina
ЦФ
21
Lucas Gamba
ЦФ
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
4
Iván Pillud
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
22
Elías Cabrera
ЦП
37
Alexis Segovia
ЦФ
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
29
F. Cabral
ЦФ
3-2-3-2
25
35
18
3
12
32
7
20
23
9
Бальбоа
9
3-2-2-3
1
13
23
2
15
36
32
25
Флорентин
21
9
19
23
5
5
23
12
15
15
12
32
30
30
32
9
21
21
9
15
15
15
15
21
77
77
21
9
29
29
9
Остались в запасе
Унион Санта-Фе
Сентраль Кордоба
1
Nicolás Campisi
ВР
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
Главный тренер
Кили Гонсалес
23
Lautaro Bursich
ВР
4
Iván Pillud
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
22
Elías Cabrera
ЦП
37
Alexis Segovia
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Остались в запасе
1
Nicolás Campisi
ВР
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
Остались в запасе
23
Lautaro Bursich
ВР
4
Iván Pillud
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
22
Elías Cabrera
ЦП
37
Alexis Segovia
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Статистика матча Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба
4
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
14
15
Офсайды
2
1
Количество передач
498
287
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
62
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.71
Матчи команд
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estadio 15 de Abril, Santa Fe de la Vera Cruz
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