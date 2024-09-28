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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Эстудиантес - Дефенса и Хустисия
Эстудиантес - Дефенса и Хустисия: обзор матча 28 сентября 2024
Эстудиантес
28.09.2024, суббота, 23:30
Аргентина. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Дефенса и Хустисия
4'
Г. Каррийо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстудиантес - Дефенса и Хустисия
90'
+1
Замена
С. Перес
️️️️
С. Рамос Минго
Желтая карточка
B. Kociubinski
84'
Замена
А. Маньома
️️️️
T. Palacios
83'
82'
Замена
F. Echevarría
️️️️
A. Molinas
82'
Замена
K. Lopez
️️️️
G. Alanis
78'
Желтая карточка
L. Ferreira
69'
Желтая карточка
A. Osorio
Замена
B. Kociubinski
️️️️
П. Пьятти
63'
50'
Замена
A. Osorio
️️️️
M. Sosa
46'
Замена
M. Sosa
️️️️
M. Ramírez
Замена
E. Cetré
️️️️
Х. Соса
46'
Замена
Р. Гомес
️️️️
E. Meza
46'
Желтая карточка
Э. Перес
44'
44'
Желтая карточка
A. Molinas
Пенальти не реализован!
Г. Каррийо
25'
ГОЛ! 1:0!
Г. Каррийо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
7
Хосе Соса
(К)
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
33
Alexis Soto
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
5
Julián López
ЦП
10
Aaron Molinas
ЦФ
16
Matías Ramírez
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
31
Роман Гомес
ЦЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
32
Факундо Родригес
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
45
Matías Contrera
ЦФ
Дефенса и Хустисия
24
Maximo Gonzales
ВР
25
Cristopher Fiermarín
ВР
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
16
Ayrton Portillo
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
32
Matías Sosa
ЦФ
36
Facundo Echevarría
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
4-4-1-1
21
15
Арсамендия
37
20
15
Боселли
25
Аскасибар
10
7
Соса
33
Перес
10
Пьятти
9
Каррийо
4-3-3
25
33
6
15
Рамос Минго
4
15
17
5
9
Мирителло
16
10
20
31
Гомес
31
Гомес
20
10
14
Маньома
14
Маньома
10
10
Пьятти
52
52
10
Пьятти
7
Соса
18
18
7
Соса
17
30
30
17
15
Рамос Минго
8
Перес
8
Перес
15
Рамос Минго
16
32
32
16
10
36
36
10
24
24
Остались в запасе
Эстудиантес
Дефенса и Хустисия
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
32
Факундо Родригес
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
45
Matías Contrera
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
24
Maximo Gonzales
ВР
25
Cristopher Fiermarín
ВР
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
16
Ayrton Portillo
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
Главный тренер
Хулио Ваккари
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
32
Факундо Родригес
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
45
Matías Contrera
ЦФ
Остались в запасе
24
Maximo Gonzales
ВР
25
Cristopher Fiermarín
ВР
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
16
Ayrton Portillo
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Хулио Ваккари
Статистика матча Эстудиантес - Дефенса и Хустисия
2
3
Всего ударов по воротам
17
20
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
8
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
346
413
Сейвы
3
2
Точность передач %
74
76
Удары мимо ворот
11
8
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2.41
1.56
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Estadio Ciudad de La Plata, La Plata
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