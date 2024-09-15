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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Эстудиантес - Платенсе
Эстудиантес - Платенсе: обзор матча 15 сентября 2024
Эстудиантес
15.09.2024, воскресенье, 21:00
Аргентина. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Платенсе
40'
С. Аскасибар
3'
М. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстудиантес - Платенсе
90'
+5
Желтая карточка
. Schor
90'
Замена
C. Villalba
️️️️
B. Barros Schelotto
90'
Замена
O. Salomón
️️️️
М. Пеллегрино
80'
Замена
R. Márquez
️️️️
G. Mainero
80'
Замена
R. Martinez
️️️️
В. Таборда
Желтая карточка
Г. Каррийо
76'
66'
Желтая карточка
S. Marcich
Желтая карточка
T. Palacios
51'
45'
+5
Желтая карточка
G. Suso
Желтая карточка
С. Аскасибар
45'
+5
43'
Желтая карточка
L. Picco
ГОЛ! 1:1!
С. Аскасибар
Пас отдал
L. Giménez
40'
Замена
E. Cetré
️️️️
П. Пьятти
34'
Желтая карточка
С. Арсамендия
31'
20'
Желтая карточка
B. Barros Schelotto
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Пеллегрино
Пас отдал
S. Marcich
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
33
Энцо Перес
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
(К)
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
20
Luciano Giménez
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
8
Fernando Juárez
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
7
Guido Mainero
ЦП
14
Leonel Picco
ЦП
20
Висенте Таборда
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
31
Роман Гомес
ЦЗ
36
Joaquín Pereyra
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Факундо Родригес
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Платенсе
1
Andres Desabato
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
25
Carlos Villalba
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
38
Braian Rivero
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
4-3-1-2
21
15
Арсамендия
15
Боселли
37
20
33
Перес
25
Аскасибар
10
10
Пьятти
9
Каррийо
20
4-4-2
30
6
20
31
42
29
7
14
8
32
Пеллегрино
20
Таборда
10
Пьятти
18
18
10
Пьятти
32
Пеллегрино
22
22
32
Пеллегрино
31
25
25
31
20
Таборда
77
77
20
Таборда
7
20
20
7
Остались в запасе
Эстудиантес
Платенсе
1
Fabricio Iacovich
ВР
31
Роман Гомес
ЦЗ
36
Joaquín Pereyra
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Факундо Родригес
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
1
Andres Desabato
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
38
Braian Rivero
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
31
Роман Гомес
ЦЗ
36
Joaquín Pereyra
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Факундо Родригес
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
38
Braian Rivero
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Серхио Гомес
Статистика матча Эстудиантес - Платенсе
4
5
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
3
1
Нарушения
16
17
Офсайды
2
2
Количество передач
471
228
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
53
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.3
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Estadio Ciudad de La Plata, La Plata
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