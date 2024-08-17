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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ланус - Сентраль Кордоба
Ланус - Сентраль Кордоба: обзор матча 17 августа 2024
Ланус
17.08.2024, суббота, 21:00
Аргентина. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Сентраль Кордоба
35'
A. Rodríguez
85'
L. Varaldo (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланус - Сентраль Кордоба
90'
+2
Желтая карточка
R. Cansinos
90'
+2
Замена
A. Segovia
️️️️
R. Atencio
89'
Желтая карточка
S. Valdez
Замена
E. Salvio
️️️️
D. Aquino
89'
Желтая карточка
G. Perez
87'
Замена
К. Искьердос
️️️️
L. Boggio
86'
Замена
М. Морено
️️️️
L. Acosta
86'
85'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
L. Varaldo
Желтая карточка
D. Aquino
82'
Желтая карточка
L. Acosta
80'
69'
Замена
R. Cansinos
️️️️
C. Vega
69'
Замена
L. Miguel Angulo
️️️️
M. Godoy
57'
Желтая карточка
M. Godoy
Замена
W. Bou
️️️️
A. Rodríguez
55'
Красная карточка
J. Torres
51'
Желтая карточка
L. Boggio
40'
ГОЛ! 1:0!
A. Rodríguez
Пас отдал
D. Aquino
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
5
Nery Domínguez
ЦЗ
6
Хулио Солер
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
20
Dylan Aquino
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
7
Lautaro Acosta
(К)
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
2
Lucas Abascia
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
13
Rafael Barrios
ЦЗ
32
Kevin Vázquez
ЦП
5
Cristian Vega
(К)
ЦП
22
Elías Cabrera
ЦП
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
21
Matías Godoy
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
11
Eduardo Salvio
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
41
Thiago Balbuena
ЦФ
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
4
Iván Pillud
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
10
Luis Sánchez
ЦП
37
Alexis Segovia
ЦФ
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
28
Ramon Cansinos
ЦФ
3-2-3-2
1
6
Солер
4
4
5
4
Касерес
6
20
30
27
7
4-3-3
1
36
14
13
2
32
5
22
9
21
19
6
24
Искьердос
24
Искьердос
6
20
11
11
20
7
10
Морено
10
Морено
7
30
28
28
30
19
37
37
19
21
77
77
21
5
28
28
5
Остались в запасе
Ланус
Сентраль Кордоба
26
Nahuel Losada
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
41
Thiago Balbuena
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
23
Lautaro Bursich
ВР
4
Iván Pillud
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
10
Luis Sánchez
ЦП
7
Matías Benítez
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Остались в запасе
26
Nahuel Losada
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
41
Thiago Balbuena
ЦФ
Остались в запасе
23
Lautaro Bursich
ВР
4
Iván Pillud
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
10
Luis Sánchez
ЦП
7
Matías Benítez
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Статистика матча Ланус - Сентраль Кордоба
4
1
3
Всего ударов по воротам
3
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
12
10
Офсайды
5
1
Количество передач
233
413
Сейвы
1
1
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.93
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
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