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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба
Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба: обзор матча 05 августа 2024
Депортиво Риестра
05.08.2024, понедельник, 20:30
Аргентина. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Сентраль Кордоба
39'
J. Herrera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба
90'
+5
Желтая карточка
Y. Casermeiro
90'
Желтая карточка
S. Valdez
Замена
C. Paz
️️️️
J. Herrera
87'
Замена
W. Rodríguez
️️️️
R. Sayavedra
87'
85'
Замена
Y. Casermeiro
️️️️
E. Cabrera
80'
Замена
L. Miguel Angulo
️️️️
R. Atencio
80'
Замена
Н. Куальята
️️️️
M. Godoy
Замена
J. Goitia
️️️️
M. Celiz
76'
Замена
G. Martin Fernandez
️️️️
A. Daniel Alonso Espinoza
76'
71'
Замена
M. Benítez
️️️️
L. Abascia
Желтая карточка
M. Celiz
65'
Замена
B. Sánchez
️️️️
G. Bravo
62'
Желтая карточка
R. Sayavedra
48'
Желтая карточка
N. Caro Torres
44'
ГОЛ! 1:0!
J. Herrera
Пас отдал
N. Sansotre
39'
34'
Желтая карточка
E. Cabrera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
19
Jonathan Goya
ЦП
8
Milton Celiz
(К)
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
24
Jonathan Herrera
ЦФ
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
13
Rafael Barrios
ЦЗ
2
Lucas Abascia
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
(К)
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
32
Kevin Vázquez
ЦП
22
Elías Cabrera
ЦП
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
21
Matías Godoy
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Депортиво Риестра
23
Rodrigo Saracho
ВР
36
Delfor Minervino
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
22
C. Paz
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
15
Walter Rodríguez
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
33
Maximiliano Brito
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
17
Yuri Casermeiro
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
22
F. Aragon
ЦП
10
Luis Sánchez
ЦП
37
Alexis Segovia
ЦФ
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
28
Ramon Cansinos
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
4-3-3
1
15
5
20
3
19
8
10
28
24
7
3-2-2-3
1
15
36
15
13
2
32
22
9
21
19
8
27
27
8
24
22
22
24
28
15
15
28
10
10
10
10
7
11
11
7
22
17
17
22
21
10
Куальята
10
Куальята
21
19
77
77
19
2
7
7
2
Остались в запасе
Депортиво Риестра
Сентраль Кордоба
23
Rodrigo Saracho
ВР
36
Delfor Minervino
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
33
Maximiliano Brito
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
10
Luis Sánchez
ЦП
37
Alexis Segovia
ЦФ
28
Ramon Cansinos
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Остались в запасе
23
Rodrigo Saracho
ВР
36
Delfor Minervino
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
33
Maximiliano Brito
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
Остались в запасе
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
10
Luis Sánchez
ЦП
37
Alexis Segovia
ЦФ
28
Ramon Cansinos
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Статистика матча Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба
3
3
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
3
Нарушения
13
14
Офсайды
1
2
Количество передач
228
522
Сейвы
0
3
Точность передач %
51
76
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.78
0.47
Матчи команд
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Estadio Guillermo Laza, Flores
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