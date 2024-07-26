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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тигре - Сентраль Кордоба
Тигре - Сентраль Кордоба: обзор матча 26 июля 2024
Тигре
26.07.2024, пятница, 03:00
Аргентина. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Сентраль Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Тигре - Сентраль Кордоба
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
15
13
Офсайды
5
4
Количество передач
266
474
Сейвы
2
3
Точность передач %
67
81
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.81
Матчи команд
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Estadio Jose Dellagiovanna, Buenos Aires
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