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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба
Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба: обзор матча 13 июня 2024
Архентинос Хуниорс
13.06.2024, четверг, 01:00
Аргентина. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Сентраль Кордоба
13'
N. Oroz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба
ГОЛ! 1:0!
N. Oroz
13'
Начало матча
Статистика матча Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
13
12
Офсайды
3
1
Количество передач
405
409
Сейвы
0
3
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.49
0.22
Матчи команд
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Diego Armando Maradona, Buenos Aires
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