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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Барракас Сентраль - Уракан
Барракас Сентраль - Уракан: обзор матча 04 июня 2024
Барракас Сентраль
04.06.2024, вторник, 21:00
Аргентина. Примера, 4 тур
0 : 2
Завершен
Уракан
42'
И. Пуссетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барракас Сентраль - Уракан
75'
Желтая карточка
П. Силес
42'
ГОЛ! 0:1!
И. Пуссетто
Начало матча
Статистика матча Барракас Сентраль - Уракан
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
11
Офсайды
2
1
Количество передач
490
387
Сейвы
4
4
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.86
Матчи команд
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Estadio Claudio Chiqui Tapia, Barracas
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