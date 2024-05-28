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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль
Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль: обзор матча 28 мая 2024
Унион Санта-Фе
28.05.2024, вторник, 01:00
Аргентина. Примера, 3 тур
2 : 0
Завершен
Барракас Сентраль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль
Всего ударов по воротам
28
15
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
8
Офсайды
1
1
Количество передач
301
363
Сейвы
2
6
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
11
7
Блокированные удары
8
6
Удары из пределов штрафной
21
5
Удары из-за пределов штрафной
7
10
xG (ожидаемые голы)
2.74
0.87
Матчи команд
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Estadio 15 de Abril, Santa Fe de la Vera Cruz
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