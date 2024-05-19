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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Барракас Сентраль - Атлетико Сармиенто
Барракас Сентраль - Атлетико Сармиенто: обзор матча 19 мая 2024
Барракас Сентраль
19.05.2024, воскресенье, 21:00
Аргентина. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Сармиенто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Барракас Сентраль - Атлетико Сармиенто
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
25
Офсайды
0
1
Количество передач
440
119
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
121
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
0.48
1.2
Матчи команд
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Estadio Claudio Chiqui Tapia, Barracas
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Барракас Сентраль
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«Барракас Сентраль» – «Индепендьенте Ривадавия»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
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