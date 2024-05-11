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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Годой-Крус - Барракас Сентраль
Годой-Крус - Барракас Сентраль: обзор матча 11 мая 2024
Годой-Крус
11.05.2024, суббота, 21:30
Аргентина. Примера, 1 тур
0 : 1
Завершен
Барракас Сентраль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Годой-Крус - Барракас Сентраль
Замена
S. Rodríguez
️️️️
V. Poggi
80'
Замена
D. Barrea
️️️️
J. Bautista Cejas
68'
Замена
Т. Конечны
️️️️
F. Altamira
56'
Начало матча
Статистика матча Годой-Крус - Барракас Сентраль
Всего ударов по воротам
26
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
15
6
Офсайды
1
3
Количество передач
372
249
Сейвы
3
5
Точность передач %
78
63
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
14
7
xG (ожидаемые голы)
2.11
0.68
Матчи команд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Silvio Trucco, Argentina
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
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