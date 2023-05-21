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Оксфорд
Питерборо Юнайтед
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
2
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
6
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
1
Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
2 марта 2022, 08:58
1
Кубок Англии. «Ман Сити» с капитаном Зинченко обыграл «Питерборо» и вышел в 1/4 финала
2 марта 2022, 00:04
4
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
1
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
2
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
7
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
2
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
6
Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
2 марта 2022, 08:58
1
Кубок Англии. «Ман Сити» с капитаном Зинченко обыграл «Питерборо» и вышел в 1/4 финала
2 марта 2022, 00:04
4
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Питерборо» и вышел в 1/8 финала
27 января 2018, 17:28
2
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Оксфорд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 40 тур
Оксфорд
0 : 1
16.04.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 45 тур
Оксфорд
1 : 1
19.04.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 45 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
20.04.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 40 тур
Челтенхэм
2 : 0
23.04.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 46 тур
Эксетер Сити
1 : 2
27.04.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 1/2 финала
Питерборо Юнайтед
1 : 1
08.05.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 1/2 финала
Оксфорд
1 : 0
04.05.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 46 тур
Эксетер Сити
1 : 2
27.04.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 45 тур
Оксфорд
1 : 1
19.04.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 40 тур
Оксфорд
0 : 1
16.04.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 1/2 финала
Питерборо Юнайтед
1 : 1
08.05.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 1/2 финала
Оксфорд
1 : 0
04.05.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 46 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 3
27.04.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 40 тур
Челтенхэм
2 : 0
23.04.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 45 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
20.04.2024
Питерборо Юнайтед

Оксфорд - Питерборо Юнайтед: обзор матча 04 мая 2024

Оксфорд
04.05.2024, суббота, 21:45
Англия. Первая лига, 1/2 финала
1 : 0
Матч завершен
Питерборо Юнайтед
53' E. Moore
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Оксфорд - Питерборо Юнайтед
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Jadel Katongo
77'
Желтая карточка
Эфрон Мэйсон-Кларк
Замена
Билли Бодин ️️️️➡️️ Тайлер Гудрем
77'
Замена
Josh McEachran ️️️️➡️️ Рубен Родригеш
71'
Замена
Marcus Browne ️️️️➡️️ Оуэн Дейл
71'
59'
Замена
Рики-Джейд Джонс ️️️️➡️️ Malik Mothersille
ГОЛ! 1:0
Elliott Moore
53'
46'
Замена
Кваме Поку ️️️️➡️️ David Ajiboye
Желтая карточка
Джо Беннетт
44'
Желтая карточка
Рубен Родригеш
30'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
Джейми Камминг
ВР
5
Elliott Moore
(К) ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
15
Фин Стивенс
ПЗ
9
Марк Харрис
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
19
Тайлер Гудрем
ЦП
30
Оуэн Дейл
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Питерборо Юнайтед
21
Джед Стир
ВР
5
Джош Найт
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
4
Ронни Эдвардс
ЦЗ
3
Харрисон Берроуз
(К) ЛП
22
Эктор Киприану
ОП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
14
Джоэл Рэндалл
ПВ
27
Archie Collins
ЦФ
18
Malik Mothersille
ЦФ
16
David Ajiboye
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
6
Josh McEachran
ЦП
18
Marcus McGuane
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
10
Билли Бодин
ПВ
Питерборо Юнайтед
1
Николас Билокапич
ВР
36
James Dornelly
ЦЗ
20
Emmanuel Fernandez
ЦЗ
8
Ryan De Havilland
ЦП
11
Кваме Поку
АП
17
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
4-3-1-2
1
Камминг
5
12
Беннетт
3
Браун
15
Стивенс
9
Харрис
8
Браннаган
19
Гудрем
30
Дейл
20
Родригеш
23
Мерфи
3-1-1-2-3
21
Стир
5
Найт
2
4
Эдвардс
22
Киприану
3
Берроуз
14
Рэндалл
10
Мэйсон-Кларк
16
18
27
20
Родригеш
6
6
20
Родригеш
30
Дейл
11
11
30
Дейл
19
Гудрем
10
Бодин
10
Бодин
19
Гудрем
16
11
Поку
11
Поку
16
18
17
Джонс
17
Джонс
18
Остались в запасе
Оксфорд
Питерборо Юнайтед
13
Simon Eastwood
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
18
Marcus McGuane
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
1
Николас Билокапич
ВР
36
James Dornelly
ЦЗ
20
Emmanuel Fernandez
ЦЗ
8
Ryan De Havilland
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
18
Marcus McGuane
ЦП
Остались в запасе
1
Николас Билокапич
ВР
36
James Dornelly
ЦЗ
20
Emmanuel Fernandez
ЦЗ
8
Ryan De Havilland
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Оксфорд - Питерборо Юнайтед
2
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
17
Количество передач
415
553
Сейвы
5
3
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
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