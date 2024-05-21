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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Берое - Локомотив
Берое - Локомотив: обзор матча 21 мая 2024
Берое
21.05.2024, вторник, 18:45
Болгария. Первая лига, группа C, 4 тур
0 : 3
Завершен
Локомотив
15'
К. Майи
42'
К. Франса
69'
S. Lambèse
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Берое - Локомотив
90'
Замена
M. Orachev
️️️️
К. Франса
90'
Замена
D. Kamy
️️️️
G. Cardoso
88'
Желтая карточка
B. Franco
83'
Замена
T. Ivanov
️️️️
D. Pinto Teixeira
82'
Желтая карточка
C. Raposo
Вторая желтая
F. Sagardia
79'
Желтая карточка
F. Sagardia
77'
Желтая карточка
R. Camará
77'
69'
ГОЛ! 0:3!
S. Lambèse
Пас отдал
Д. Митков
67'
Желтая карточка
D. Pinto Teixeira
63'
Замена
Д. Митков
️️️️
К. Майи
63'
Замена
S. Lambèse
️️️️
V. Nikolov
Замена
R. Camará
️️️️
C. Algarra López
58'
57'
Желтая карточка
S. Mechev
Замена
D. Yordanov
️️️️
G. Touma
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
К. Франса
Желтая карточка
C. Algarra López
26'
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Майи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
12
Temitope Akinjogunla
ЦЗ
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
15
Juan Pablo Salomoni
ЦЗ
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
10
Werick Caetano
ЦП
14
Carlos Algarra López
ЦП
91
Vinni Triboulet
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
13
Celso Raposo
ЦЗ
4
Dime Dimov
ЦЗ
12
Bruno Franco
ЦЗ
31
Krasimir Stanoev
ЦП
16
Simeon Mechev
ЦП
18
Valentin Nikolov
ЦП
95
Карлос Франса
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Берое
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
5
S. Pachame
ЦП
8
Damian Yordanov
ЦП
58
Ronaldo Camará
ЦП
7
Federico Zanetti
ЦФ
7
Francisco Sagardia
ЦФ
Локомотив
88
Zharko Istatkov
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
4
Miki Orachev
ЦП
6
Antoni Ivanov
ЦП
17
Teodor Ivanov
ЦП
45
Димитар Митков
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
4-3-3
23
12
15
21
5
24
10
14
4
10
91
3-3-4
24
13
4
12
31
16
18
7
Майи
20
2
95
Франса
10
8
8
10
14
58
58
14
2
5
5
2
18
47
47
18
95
Франса
4
4
95
Франса
20
17
17
20
7
Майи
45
Митков
45
Митков
7
Майи
Остались в запасе
Берое
Локомотив
5
S. Pachame
ЦП
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
7
Federico Zanetti
ЦФ
7
Francisco Sagardia
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
88
Zharko Istatkov
ВР
6
Luka Ivanov
ЦП
6
Antoni Ivanov
ЦП
26
Калоян Крастев
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
5
S. Pachame
ЦП
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
7
Federico Zanetti
ЦФ
7
Francisco Sagardia
ЦФ
Остались в запасе
88
Zharko Istatkov
ВР
6
Luka Ivanov
ЦП
6
Antoni Ivanov
ЦП
26
Калоян Крастев
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Берое - Локомотив
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Информация о матче
Главный судья:
Ivelin Zanev, Bulgaria
Стадион:
Beroe Stadium, Stara Zagora
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2017.12.12 09:42
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