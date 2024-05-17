Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Хебар - Берое
Хебар - Берое: обзор матча 17 мая 2024
Хебар
17.05.2024, пятница, 20:15
Болгария. Первая лига, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Берое
90+5'
V. Triboulet
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хебар - Берое
Красная карточка
A. Bastunov
90'
+10
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
V. Triboulet
Пас отдал
G. Touma
Замена
️️️️
B. Pencev
88'
80'
Желтая карточка
V. Valkov
78'
Замена
J. Govea
️️️️
E. Espinoza
Желтая карточка
A. Isuf
76'
Замена
N. Lyuboslav Penev
️️️️
C. Diamanka
75'
65'
Желтая карточка
J. Govea
64'
Замена
G. Touma
️️️️
F. Sagardia
64'
Замена
S. Emilov Gavrilov
️️️️
S. Pachame
Замена
O. Zbun
️️️️
B. Bojurkin
61'
Замена
M. Emilio Papazov
️️️️
A. Kabov
61'
39'
Желтая карточка
C. Algarra López
34'
Желтая карточка
A. Garcia da Motta
16'
Желтая карточка
F. Sagardia
Желтая карточка
A. Bastunov
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
29
Cheikh Diamanka
ЦЗ
43
Joao Cesco
ЦЗ
7
Johan Nzi
ЦП
8
Bozidar Pencev
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
10
Angel Bastunov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
15
Juan Pablo Salomoni
ЦЗ
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
5
S. Pachame
ЦП
14
Carlos Algarra López
ЦП
10
Werick Caetano
ЦП
91
Vinni Triboulet
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
7
Francisco Sagardia
ЦФ
7
Federico Zanetti
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Хебар
31
Martin Yankov
ВР
2
Ivan Dishkov
ЦЗ
71
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
7
O. Zbun
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
77
Oktay Hamdiev
ЦФ
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
Берое
1
Arthur Garcia da Motta
ВР
12
Temitope Akinjogunla
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
8
Damian Yordanov
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
10
Gianni Touma
ЦФ
3-5-2
1
13
29
43
8
33
3
24
7
10
11
3-3-4
23
21
15
14
5
14
10
7
7
4
91
29
71
71
29
3
7
7
3
11
17
17
11
21
33
33
21
5
24
24
5
7
10
10
7
Остались в запасе
Хебар
Берое
31
Martin Yankov
ВР
2
Ivan Dishkov
ЦЗ
84
Stilian Tisowski
ЦП
77
Oktay Hamdiev
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
8
Damian Yordanov
ЦП
1
Arthur Garcia da Motta
ВР
12
Temitope Akinjogunla
ЦЗ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Остались в запасе
31
Martin Yankov
ВР
2
Ivan Dishkov
ЦЗ
84
Stilian Tisowski
ЦП
77
Oktay Hamdiev
ЦФ
Остались в запасе
8
Damian Yordanov
ЦП
1
Arthur Garcia da Motta
ВР
12
Temitope Akinjogunla
ЦЗ
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Густаво Араголаса
Статистика матча Хебар - Берое
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
Информация о матче
Главный судья:
Petr Kuzev, Bulgaria
Стадион:
Georgi Benkovski Stadium, Pazardzhik
Новости команд
Все
Хебар
Берое
Товарищеский матч. «Рубин» победил 11-ю команду чемпионата Болгарии
2023.01.21 14:19
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
Товарищеский матч. «Рубин» победил 11-ю команду чемпионата Болгарии
2023.01.21 14:19
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+