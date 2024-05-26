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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Черно Море - Крумовград
Черно Море - Крумовград: обзор матча 26 мая 2024
Черно Море
26.05.2024, воскресенье, 20:30
Болгария. Первая лига, группа A, 5 тур
2 : 1
Завершен
Крумовград
34'
В. Панайотов
86'
M. Soula
21'
А. Колев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черно Море - Крумовград
Желтая карточка
И. Иса
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
M. Soula
86'
Замена
H. Slavkov
️️️️
И. Дюлгеров
84'
Замена
B. Beyhan
️️️️
В. Панайотов
84'
Замена
M. Dichev
️️️️
N. Zlatev
84'
78'
Желтая карточка
Z. Pehlivanov
Замена
И. Иса
️️️️
А. Илиев
75'
Замена
M. Milushev
️️️️
Д. Димов
74'
Желтая карточка
И. Илиев
44'
41'
Замена
K. Vasilev
️️️️
L. Santana
ГОЛ! 1:1!
В. Панайотов
Пас отдал
M. Soula
34'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Колев
Пас отдал
V. Velev
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
15
Alberto Martín
ЦП
27
Даниэль Димов
ЦП
71
Василь Панайотов
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
22
Mazire Soula
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
4
Lucas Santana
ЦЗ
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
88
Renan Areias
ЦП
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
13
Diego Raposo
ЦП
23
Матей Шимич
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
20
Александар Колев
ЦФ
11
Oktay Yusein
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
29
Berk Beyhan
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
28
Édgar Pacheco
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
33
Michael
ЦФ
Крумовград
21
Nikolay Prandzhev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
80
Kitan Vasilev
ЦФ
3-4-1-2
21
Дюлгеров
2
28
4
15
71
Панайотов
9
Илиев
27
Димов
73
Илиев
39
22
3-3-4
21
4
23
43
88
6
13
11
20
Колев
21
23
Шимич
21
Дюлгеров
1
1
21
Дюлгеров
39
32
32
39
71
Панайотов
29
29
71
Панайотов
27
Димов
17
17
27
Димов
9
Илиев
9
Иса
9
Иса
9
Илиев
4
80
80
4
Остались в запасе
Черно Море
Крумовград
3
Живко Атанасов
ЦЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
28
Édgar Pacheco
ЦФ
33
Michael
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
21
Nikolay Prandzhev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
Главный тренер
Неманья Милянович
Остались в запасе
3
Живко Атанасов
ЦЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
28
Édgar Pacheco
ЦФ
33
Michael
ЦФ
Остались в запасе
21
Nikolay Prandzhev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
Главный тренер
Илиан Илиев
Главный тренер
Неманья Милянович
Статистика матча Черно Море - Крумовград
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черно Море
Болгария. Первая лига, 17 тур
Лудогорец
- : -
07.12.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
4 : 2
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
Информация о матче
Главный судья:
Denislav Stalev, Bulgaria
Стадион:
Ticha Stadium, Varna
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