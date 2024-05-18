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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА София - Крумовград
ЦСКА София - Крумовград: обзор матча 18 мая 2024
ЦСКА София
18.05.2024, суббота, 17:45
Болгария. Первая лига, группа A, 3 тур
2 : 2
Завершен
Крумовград
29'
Д. Линдсет
49'
M. Phaeton
3'
P.
55'
P.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Крумовград
90'
+1
Желтая карточка
V. Velev
88'
Замена
O. Yusein
️️️️
P.
87'
Желтая карточка
А. Колев
Желтая карточка
G. Brankov Chorbadzhiyski
86'
84'
Замена
Z. Pehlivanov
️️️️
K. Pehlivanov
Желтая карточка
D. Asprilla
82'
Замена
D. Asprilla
️️️️
M. Phaeton
76'
Замена
G. Brankov Chorbadzhiyski
️️️️
Т. Хайнц
75'
71'
Замена
K. Vasilev
️️️️
S. Ussein
Замена
B. Córdoba
️️️️
Э. Махмутович
63'
Замена
С. Шопов
️️️️
А. Юга
63'
55'
ГОЛ! 2:2!
P.
Пас отдал
А. Колев
ГОЛ! 2:1!
M. Phaeton
Пас отдал
О. Скарсем
49'
Пенальти не реализован!
Д. Линдсет
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Линдсет
Пас отдал
Т. Хайнц
29'
3'
ГОЛ! 0:1!
P.
Пас отдал
А. Колев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
21
Marcelino Carreazo
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Matthias Phaeton
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
Главный тренер
Стойчо Младенов
Крумовград
22
Yanko Georgiev
ВР
4
Lucas Santana
ЦЗ
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
88
Renan Areias
ЦП
20
Serkan Ussein
ЦП
13
Diego Raposo
ЦП
23
Матей Шимич
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
20
Александар Колев
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
80
Kitan Vasilev
ЦФ
11
Oktay Yusein
ЦФ
3-5-2
1
Бусатто
3
Махмутович
6
Петров
3
21
10
Линдсет
14
Хайнц
10
15
Вион
77
Скарсем
22
Юга
3-3-4
22
4
2
23
88
20
13
9
20
Колев
21
23
Шимич
3
Махмутович
44
44
3
Махмутович
14
Хайнц
80
80
14
Хайнц
22
Юга
11
Шопов
11
Шопов
22
Юга
10
30
30
10
23
6
6
23
20
80
80
20
9
11
11
9
Остались в запасе
ЦСКА София
Крумовград
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
Главный тренер
Стойчо Младенов
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
Главный тренер
Неманья Милянович
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
Остались в запасе
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
Главный тренер
Стойчо Младенов
Главный тренер
Неманья Милянович
Статистика матча ЦСКА София - Крумовград
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
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Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
Информация о матче
Главный судья:
Ivo Andreev, Bulgaria
Стадион:
Balgarska Armiya Stadium, Sofia
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