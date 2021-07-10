Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Черно Море
Локомотив Пл
«Балтика» завершила зимнюю трансферную кампанию покупкой бразильского вингера
21 февраля, 15:41
0
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
1
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
1
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
1
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
2
«Балтика» завершила зимнюю трансферную кампанию покупкой бразильского вингера
21 февраля, 15:41
0
В Болгарии 20 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки в тестах
7 июля 2020, 13:21
1
Товарищеские матчи. «Спартак» не смог забить софийскому ЦСКА и другие результаты
31 января 2018, 21:24
9
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
1
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
1
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
1
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
2
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
Больше новостей
Последние матчи
Все
Черно Море
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 27 тур
ЦСКА
1 : 2
03.04.2024
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 27 тур
Черно Море
3 : 0
04.04.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 28 тур
Локомотив Пл
1 : 0
08.04.2024
Черно Море
Болгария. Первая лига, 29 тур
Черно Море
3 : 1
13.04.2024
Левски
Болгария. Первая лига, 29 тур
Берое
2 : 2
14.04.2024
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 1 тур
Черно Море
1 : 0
28.04.2024
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 30 тур
Пирин
0 : 0
20.04.2024
Черно Море
Болгария. Первая лига, 29 тур
Черно Море
3 : 1
13.04.2024
Левски
Болгария. Первая лига, 28 тур
Локомотив Пл
1 : 0
08.04.2024
Черно Море
Болгария. Первая лига, 27 тур
Черно Море
3 : 0
04.04.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Черно Море
1 : 0
28.04.2024
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 30 тур
Локомотив Пл
1 : 1
21.04.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 29 тур
Берое
2 : 2
14.04.2024
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 28 тур
Локомотив Пл
1 : 0
08.04.2024
Черно Море
Болгария. Первая лига, 27 тур
ЦСКА
1 : 2
03.04.2024
Локомотив Пл

Черно Море - Локомотив Пл: обзор матча 28 апреля 2024

Черно Море
28.04.2024, воскресенье, 20:15
Болгария. Первая лига, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
Локомотив Пл
11' V. Panayotov
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Черно Море - Локомотив Пл
Матч завершен
Замена
Berk Beyhan ️️️️➡️️ Mazire Soula
90' +2
Желтая карточка
Édgar Pacheco
84'
83'
Замена
Владимир Медведь ️️️️➡️️ Kristiyan Peshov
Замена
Исмаил Иса ️️️️➡️️ Атанас Илиев
79'
Замена
Édgar Pacheco ️️️️➡️️ Илиан Илиев
79'
74'
Желтая карточка
Todor Pavlov
69'
Желтая карточка
Martin Paskalev
Желтая карточка
Tsvetomir Panov
67'
46'
Замена
Димитар Илиев ️️️️➡️️ M. Petkov
46'
Замена
D. Babacar ️️️️➡️️ Мартин Райнов
Желтая карточка
Атанас Илиев
45' +1
45' +1
Желтая карточка
Оливье Камдем
44'
Желтая карточка
Мартин Райнов
ГОЛ! 1:0
Vasil Panayotov
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черно Море
25
Иван Дюлгеров
ВР
6
Виктор Попов
ЦЗ
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
3
Zhivko Atanasov
ЦЗ
9
Атанас Илиев
ЦП
71
Vasil Panayotov
ЦП
5
Pablo Álvarez
ЦП
11
Илиан Илиев
АП
16
Andreas Calcan
ЦФ
10
Mazire Soula
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
17
Мартин Райнов
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
4
Martin Paskalev
ЦФ
44
A. Lyaskov
ЦФ
9
Mitchy Ntelo
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Черно Море
84
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
17
Martin Milushev
ЦП
29
Berk Beyhan
ЦП
15
Alberto Martín
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
86
Исмаил Иса
ЦФ
23
Édgar Pacheco
ЦФ
99
J. F. de Melo W.
ЦФ
Локомотив Пл
11
Petar Andreev
ЦП
6
Hristo Ivanov
ЦП
19
Владимир Медведь
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
7
D. Babacar
ЦФ
88
Martin Lukov
ЦФ
4-3-1-2
25
Дюлгеров
6
Попов
28
3
2
9
Илиев
71
5
11
Илиев
10
16
4-2-3
81
71
Камдем
12
5
16
17
Райнов
22
9
44
4
10
29
29
10
9
Илиев
86
Иса
86
Иса
9
Илиев
11
Илиев
23
23
11
Илиев
16
19
Медведь
19
Медведь
16
14
Илиев
14
Илиев
17
Райнов
7
7
17
Райнов
Остались в запасе
Черно Море
Локомотив Пл
84
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
17
Martin Milushev
ЦП
15
Alberto Martín
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
99
J. F. de Melo W.
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
11
Petar Andreev
ЦП
6
Hristo Ivanov
ЦП
20
Miloš Petrović
ЦФ
88
Martin Lukov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
84
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
17
Martin Milushev
ЦП
15
Alberto Martín
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
99
J. F. de Melo W.
ЦФ
Остались в запасе
11
Petar Andreev
ЦП
6
Hristo Ivanov
ЦП
20
Miloš Petrović
ЦФ
88
Martin Lukov
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Черно Море - Локомотив Пл
3
4
Желтые карточки
3
4
Информация о матче
Главный судья:
Ivaylo Stoyanov, Bulgaria
Стадион:
Ticha Stadium, Varna
Болгария. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Болгария. Первая лига, 2 тур
Славия С
- : -
06.05.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 2 тур
Ботев
- : -
06.05.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
- : -
11.05.2024
Славия С
Болгария. Первая лига, 3 тур
Арда
- : -
11.05.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
- : -
11.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 2 тур
Славия С
- : -
06.05.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 2 тур
Ботев
- : -
06.05.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
- : -
11.05.2024
Славия С
Болгария. Первая лига, 3 тур
Арда
- : -
11.05.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
- : -
11.05.2024
Локомотив
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+