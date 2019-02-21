Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
Стало известно, где живет Александр Кержаков
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
Стало известно, где живет Александр Кержаков
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Божович: «Не понимаю, почему Кержакова уволили из «Спартака»
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
Игнатьев спел «Катюшу» на ужине в новой команде
Игнатьев прокомментировал свой переход в сербский клуб