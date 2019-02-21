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Спартак
Железничар
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
2
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Стало известно, где живет Александр Кержаков
21 февраля, 20:20
19
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
2
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Стало известно, где живет Александр Кержаков
21 февраля, 20:20
19
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
16 декабря 2023, 12:36
1
Божович: «Не понимаю, почему Кержакова уволили из «Спартака»
16 ноября 2023, 13:00
0
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Игнатьев спел «Катюшу» на ужине в новой команде
9 февраля, 16:56
0
Игнатьев прокомментировал свой переход в сербский клуб
30 января, 22:22
0
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Спартак
Железничар
Сербия. Суперлига, 29 тур
Железничар
0 : 3
06.04.2024
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3 : 1
07.04.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 30 тур
Црвена Звезда
3 : 0
14.04.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 30 тур
Спартак
1 : 0
15.04.2024
Явор
Сербия. Суперлига, 1 тур
Спартак
1 : 0
21.04.2024
Явор
Сербия. Суперлига, 3 тур
Спартак
1 : 1
01.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Вождовац
0 : 0
26.04.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 1 тур
Спартак
1 : 0
21.04.2024
Явор
Сербия. Суперлига, 30 тур
Спартак
1 : 0
15.04.2024
Явор
Сербия. Суперлига, 29 тур
Раднички 1923
3 : 1
07.04.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Спартак
1 : 1
01.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Железничар
0 : 1
27.04.2024
Раднички
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ИМТ Белград
0 : 0
22.04.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 30 тур
Црвена Звезда
3 : 0
14.04.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 29 тур
Железничар
0 : 3
06.04.2024
Войводина

Спартак - Железничар: обзор матча 01 мая 2024

Спартак
01.05.2024, среда, 19:30
Сербия. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Железничар
33' A. Todoroski
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спартак - Железничар
Матч завершен
Замена
Miloš Tošeski ️️️️➡️️ Miloš Mijić
90' +4
90' +3
Желтая карточка
Aleksandar Kovacevic
Красная карточка
Vojo Ubiparip
90' +2
Желтая карточка
Vojo Ubiparip
90' +1
89'
Желтая карточка
Ivan Lakićević
Желтая карточка
Nemanja Ćalasan
86'
81'
Замена
Branislav Knežević ️️️️➡️️ Aleksandar Đorđević
Замена
Ognjen Mudrinski ️️️️➡️️ Vojo Ubiparip
64'
62'
Замена
️️️️➡️️ Strahinja Jovanović
46'
Замена
Stefan Purtić ️️️️➡️️ Aleksandar Kovacevic
ГОЛ! 1:0
Andrej Todoroski
33'
18'
Желтая карточка
Aleksandar Đorđević
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
1
Aleksandar Vulić
ВР
4
Mihajlo Bogicevic
ЦЗ
44
Марко Мияйлович
ЦЗ
3
Vladimir Vitorović
ЦЗ
15
Nemanja Ćalasan
(К) ЦЗ
6
Aleksa Djurasovic
ЦП
20
Miloš Mijić
ЦП
11
Andrej Todoroski
ЦП
70
Stefan Tomović
ЦП
22
Jug Stanojev
ЦФ
14
Vojo Ubiparip
ЦФ
Железничар
12
Милан Миятович
ВР
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
14
Stefan Hajdin
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
22
Dario Grgić
ЦП
15
Aleksandar Kovacevic
ЦП
10
Aleksandar Đorđević
(К) ЦП
9
Лазар Романич
ЛВ
6
V. Stankovic
ЦФ
90
Strahinja Jovanović
ЦФ
18
Aleksandar Kahvić
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Спартак
13
Filip Manojlović
ВР
99
Илия Мартинович
ЦЗ
55
Dejan Kerkez
ЦЗ
49
Nemanja Krsmanovic
ЦЗ
5
Miloš Tošeski
ЦП
24
Marko Kerkez
ЦП
23
Jovan Lukić
ЦФ
9
Ognjen Mudrinski
ЦФ
21
Ilija Babić
ЦФ
81
David Dunđerski
ЦФ
27
Miloš Rošević
ЦФ
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
3
Marko Konatar
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
55
Марко Гайич
ЦЗ
77
Stefan Purtić
ЦП
13
Branislav Knežević
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
23
A. Max
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
91
Evgen Pavlov
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
4-4-2
1
4
3
15
44
Мияйлович
6
11
70
20
14
22
3-3-1-3
12
Миятович
33
14
63
22
15
10
9
Романич
18
90
6
20
5
5
20
14
9
9
14
15
77
77
15
10
13
13
10
Остались в запасе
Спартак
Железничар
13
Filip Manojlović
ВР
99
Илия Мартинович
ЦЗ
55
Dejan Kerkez
ЦЗ
49
Nemanja Krsmanovic
ЦЗ
24
Marko Kerkez
ЦП
23
Jovan Lukić
ЦФ
21
Ilija Babić
ЦФ
81
David Dunđerski
ЦФ
27
Miloš Rošević
ЦФ
1
Aleksandar Stanković
ВР
3
Marko Konatar
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
55
Марко Гайич
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
23
A. Max
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
91
Evgen Pavlov
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
13
Filip Manojlović
ВР
99
Илия Мартинович
ЦЗ
55
Dejan Kerkez
ЦЗ
49
Nemanja Krsmanovic
ЦЗ
24
Marko Kerkez
ЦП
23
Jovan Lukić
ЦФ
21
Ilija Babić
ЦФ
81
David Dunđerski
ЦФ
27
Miloš Rošević
ЦФ
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
3
Marko Konatar
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
55
Марко Гайич
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
23
A. Max
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
91
Evgen Pavlov
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Спартак - Железничар
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
9
Нарушения
17
16
Офсайды
1
0
Количество передач
343
458
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
10
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
11
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- : -
02.05.2024
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Сербия. Суперлига, 3 тур
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- : -
02.05.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
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ИМТ Белград
- : -
08.05.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички 1923
- : -
02.05.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 3 тур
Партизан
- : -
02.05.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 3 тур
Чукарички
- : -
02.05.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 4 тур
ИМТ Белград
- : -
08.05.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Спартак
- : -
08.05.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 4 тур
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- : -
08.05.2024
Железничар
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Радник
- : -
08.05.2024
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