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ИМТ Белград
Радник
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
4
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
9
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
4
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
4
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
9
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
4
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
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07.04.2024
Црвена Звезда

ИМТ Белград - Радник: обзор матча 01 мая 2024

ИМТ Белград
01.05.2024, среда, 17:00
Сербия. Суперлига, 3 тур
5 : 1
Матч завершен
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Радник
25' А. Лутовац
44' А. Лутовац
45+1' L. Luković
52' M. Luković
68' M. Luković
28' H. Hajdarević
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ИМТ Белград - Радник
Матч завершен
ГОЛ! 5:1
Milos Luković
68'
60'
Замена
Ilija Miličević ️️️️➡️️ Mateja Stojanovic
Замена
Željko Arsić ️️️️➡️️ Vladimir Radočaj
54'
ГОЛ! 4:1
Milos Luković
52'
ГОЛ! 3:1
Luka Luković
45' +1
ГОЛ! 2:1
Александар Лутовац
44'
28'
ГОЛ! 1:1
Haris Hajdarević
ГОЛ! 1:0
Александар Лутовац
25'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
35
Zarija Lambulić
ЦЗ
7
Nikola Glišić
ЦЗ
27
Vladimir Radočaj
ЦП
8
Irfan Zulfić
ЦП
45
Александар Лутовац
ПВ
9
Luka Luković
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
11
Milos Luković
(К) ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
16
Filip Jović
ЦП
14
Mihailo Oreščanin
(К) ЦП
66
Mateja Gasic
ЦП
7
Petar Kunić
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
56
Dženan Zajmović
ЦФ
27
Aleksandar Kadijević
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
ИМТ Белград
12
Aleksandar Knežević
ВР
18
Petar Ćirković
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
10
Никола Терзич
ПВ
19
Miloš Jović
ЦФ
1
Goran Vukliš
ЦФ
17
Željko Arsić
ЦФ
Радник
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
5
Ilija Miličević
ЦЗ
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
8
Luka Čumić
ЦФ
4-2-1-3
51
Гордич
20
35
7
26
27
8
45
Лутовац
11
25
9
1-3-5
12
3
16
14
66
11
76
27
56
4
27
17
17
27
3
5
5
3
Остались в запасе
ИМТ Белград
Радник
12
Aleksandar Knežević
ВР
18
Petar Ćirković
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
10
Никола Терзич
ПВ
19
Miloš Jović
ЦФ
1
Goran Vukliš
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
8
Luka Čumić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Остались в запасе
12
Aleksandar Knežević
ВР
18
Petar Ćirković
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
10
Никола Терзич
ПВ
19
Miloš Jović
ЦФ
1
Goran Vukliš
ЦФ
Остались в запасе
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
8
Luka Čumić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Статистика матча ИМТ Белград - Радник
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
52
48
Угловые удары
7
1
Нарушения
9
9
Офсайды
1
2
Количество передач
421
425
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
4
7
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- : -
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Сербия. Суперлига, 3 тур
Партизан
- : -
02.05.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 3 тур
Чукарички
- : -
02.05.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
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