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Нови Пазар
Явор
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
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Сербия. Суперлига, 29 тур
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2 : 0
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Явор
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01.05.2024
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Явор
1 : 1
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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Нови Пазар - Явор
Нови Пазар - Явор: обзор матча 01 мая 2024
Нови Пазар
01.05.2024, среда, 19:00
Сербия. Суперлига, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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Явор
60'
N. Srećković
Матч
Протокол
Статистика
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Таблица
Комментарии
Протокол Нови Пазар - Явор
Матч завершен
Замена
Марко Щепович
️️️️➡️️
Nikola Srećković
90'
+2
90'
Желтая карточка
R. Bosic
Замена
Михайло Петкович
️️️️➡️️
Сейдуба Сума
84'
Замена
A. Cisse
️️️️➡️️
Сеад Исламович
84'
Желтая карточка
Эбенезер Аннан
78'
69'
Замена
Marko Šarić
️️️️➡️️
Stefan Marjanović
64'
Замена
Todor Petrović
️️️️➡️️
Dino Dolmagić
Замена
Filip Knežević
️️️️➡️️
Nikola Karaklajić
63'
ГОЛ! 1:0
Nikola Srećković
60'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
77
Эбенезер Аннан
ЦЗ
55
Emir Azemović
ЦЗ
3
Omar Fayed
ЦЗ
8
Сеад Исламович
ЦП
20
Сейдуба Сума
(К)
ЦП
2
Dragan Bojat
ЦП
10
Nikola Srećković
ЦП
88
Адем Льяич
АП
17
Nikola Karaklajić
ЦФ
13
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
26
Djordje Skoko
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
4
Leandro
ЦЗ
5
Stefan Marjanović
ЦП
20
Boubacari Doucoure
ЦП
8
Luka Gojković
(К)
ЦП
10
R. Bosic
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Нови Пазар
4
Daris Karišik
ЦЗ
31
Luka Čermelj
ЦЗ
26
Jin-ho Jo
ЦП
11
Stefan Dimić
ЦП
80
Filip Knežević
ЦП
22
Михайло Петкович
ЛВ
6
A. Cisse
ЦФ
71
Filip Pajović
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
16
Ejike Opara
ЦФ
Явор
12
Nikola Popović
ВР
17
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
31
Todor Petrović
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
29
Jovan Goronjić
ЦП
32
Marko Šarić
ЦФ
7
Luka Ratković
ЦФ
3-4-1-2
1
77
Аннан
55
3
8
Исламович
2
10
20
Сума
88
Льяич
13
17
3-2-3-2
1
26
11
4
22
13
5
20
8
9
Стюарт
10
17
80
80
17
20
Сума
22
Петкович
22
Петкович
20
Сума
8
Исламович
6
6
8
Исламович
10
44
Щепович
44
Щепович
10
13
31
31
13
5
32
32
5
Остались в запасе
Нови Пазар
Явор
4
Daris Karišik
ЦЗ
31
Luka Čermelj
ЦЗ
26
Jin-ho Jo
ЦП
11
Stefan Dimić
ЦП
71
Filip Pajović
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
16
Ejike Opara
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
12
Nikola Popović
ВР
17
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
19
Eliomar Silva
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
29
Jovan Goronjić
ЦП
7
Luka Ratković
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
4
Daris Karišik
ЦЗ
31
Luka Čermelj
ЦЗ
26
Jin-ho Jo
ЦП
11
Stefan Dimić
ЦП
71
Filip Pajović
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
16
Ejike Opara
ЦФ
Остались в запасе
12
Nikola Popović
ВР
17
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
19
Eliomar Silva
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
29
Jovan Goronjić
ЦП
7
Luka Ratković
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Нови Пазар - Явор
1
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
71
29
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
18
Офсайды
1
0
Количество передач
668
265
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
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Црвена Звезда
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Младост
Сербия. Суперлига, 3 тур
Партизан
- : -
02.05.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 3 тур
Чукарички
- : -
02.05.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
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