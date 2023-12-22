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Явор
ИМТ Белград
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
4
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
9
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
4
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
4
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
9
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
4
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
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Явор
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 29 тур
ИМТ Белград
1 : 1
08.04.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 29 тур
Явор
1 : 0
08.04.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 30 тур
Спартак
1 : 0
15.04.2024
Явор
Сербия. Суперлига, 30 тур
Младост
1 : 2
15.04.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 1 тур
Спартак
1 : 0
21.04.2024
Явор
Сербия. Суперлига, 3 тур
Нови Пазар
1 : 0
01.05.2024
Явор
Сербия. Суперлига, 2 тур
Явор
1 : 1
27.04.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 1 тур
Спартак
1 : 0
21.04.2024
Явор
Сербия. Суперлига, 30 тур
Спартак
1 : 0
15.04.2024
Явор
Сербия. Суперлига, 29 тур
Явор
1 : 0
08.04.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 3 тур
ИМТ Белград
5 : 1
01.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 2 тур
Явор
1 : 1
27.04.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 1 тур
ИМТ Белград
0 : 0
22.04.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 30 тур
Младост
1 : 2
15.04.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 29 тур
ИМТ Белград
1 : 1
08.04.2024
Напредак

Явор - ИМТ Белград: обзор матча 27 апреля 2024

Явор
27.04.2024, суббота, 19:00
Сербия. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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ИМТ Белград
19' M. Luković (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Явор - ИМТ Белград
Матч завершен
90'
Замена
Željko Arsić ️️️️➡️️ Никола Терзич
Замена
Marko Šarić ️️️️➡️️ Stefan Milošević
85'
Замена
Stefan Marjanović ️️️️➡️️ Todor Petrović
85'
75'
Замена
Александар Лутовац ️️️️➡️️ Vladimir Radočaj
Желтая карточка
Luka Gojković
74'
Замена
Неманья Милетич ️️️️➡️️ R. Bosic
69'
61'
Желтая карточка
Nikola Krstić
51'
Желтая карточка
Uroš Ćosić
Желтая карточка
Stefan Milošević
22'
22'
Желтая карточка
Veljko Kijevčanin
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Milos Luković
Замена
Lazar Raičević ️️️️➡️️ Dino Dolmagić
18'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
4
Leandro
ЦЗ
31
Todor Petrović
ЦП
20
Boubacari Doucoure
ЦП
8
Luka Gojković
(К) ЦП
10
R. Bosic
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
35
Zarija Lambulić
ЦЗ
7
Nikola Glišić
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
10
Никола Терзич
ПВ
25
Nikola Krstić
ЦФ
11
Milos Luković
(К) ЦФ
9
Luka Luković
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Явор
12
Nikola Popović
ВР
1
Lazar Raičević
ВР
17
Неманья Милетич
ЛЗ
26
Djordje Skoko
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
5
Stefan Marjanović
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
32
Marko Šarić
ЦФ
7
Luka Ratković
ЦФ
ИМТ Белград
12
Aleksandar Knežević
ВР
15
Milan Delević
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
18
Petar Ćirković
ЦЗ
8
Irfan Zulfić
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
45
Александар Лутовац
ПВ
1
Goran Vukliš
ЦФ
17
Željko Arsić
ЦФ
19
Miloš Jović
ЦФ
3-2-3-2
98
3
11
4
13
22
31
20
8
9
Стюарт
10
3-2-1-4
51
Гордич
35
7
20
29
27
10
Терзич
5
9
11
25
13
1
1
13
10
17
Милетич
17
Милетич
10
31
5
5
31
11
32
32
11
27
45
Лутовац
45
Лутовац
27
10
Терзич
17
17
10
Терзич
Остались в запасе
Явор
ИМТ Белград
12
Nikola Popović
ВР
26
Djordje Skoko
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
7
Luka Ratković
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
12
Aleksandar Knežević
ВР
15
Milan Delević
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
18
Petar Ćirković
ЦЗ
8
Irfan Zulfić
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
1
Goran Vukliš
ЦФ
19
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
12
Nikola Popović
ВР
26
Djordje Skoko
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
7
Luka Ratković
ЦФ
Остались в запасе
12
Aleksandar Knežević
ВР
15
Milan Delević
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
18
Petar Ćirković
ЦЗ
8
Irfan Zulfić
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
1
Goran Vukliš
ЦФ
19
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча Явор - ИМТ Белград
2
3
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
31
69
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
11
Офсайды
4
1
Количество передач
203
459
Сейвы
2
3
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
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- : -
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- : -
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Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
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ИМТ Белград
- : -
08.05.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 3 тур
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- : -
02.05.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 3 тур
Партизан
- : -
02.05.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 3 тур
Чукарички
- : -
02.05.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
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