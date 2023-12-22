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ИМТ Белград
Железничар
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Игнатьев спел «Катюшу» на ужине в новой команде
9 февраля, 16:56
0
Игнатьев прокомментировал свой переход в сербский клуб
30 января, 22:22
0
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
4
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
9
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
4
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Игнатьев спел «Катюшу» на ужине в новой команде
9 февраля, 16:56
0
Игнатьев прокомментировал свой переход в сербский клуб
30 января, 22:22
0
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Железничар
Сербия. Суперлига, 29 тур
Железничар
0 : 3
06.04.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 29 тур
ИМТ Белград
1 : 1
08.04.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 30 тур
Црвена Звезда
3 : 0
14.04.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 30 тур
Младост
1 : 2
15.04.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 1 тур
ИМТ Белград
0 : 0
22.04.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
ИМТ Белград
5 : 1
01.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 2 тур
Явор
1 : 1
27.04.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 1 тур
ИМТ Белград
0 : 0
22.04.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 30 тур
Младост
1 : 2
15.04.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 29 тур
ИМТ Белград
1 : 1
08.04.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Спартак
1 : 1
01.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Железничар
0 : 1
27.04.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 1 тур
ИМТ Белград
0 : 0
22.04.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 30 тур
Црвена Звезда
3 : 0
14.04.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 29 тур
Железничар
0 : 3
06.04.2024
Войводина

ИМТ Белград - Железничар: обзор матча 22 апреля 2024

ИМТ Белград
22.04.2024, понедельник, 17:00
Сербия. Суперлига, 1 тур
0 : 0
Матч завершен
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Железничар
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Протокол ИМТ Белград - Железничар
Матч завершен
Замена
Jagoš Vuković ️️️️➡️️ Uroš Ćosić
90'
Желтая карточка
Uroš Ćosić
84'
75'
Желтая карточка
Майсса Ндиайе
70'
Желтая карточка
Aleksandar Kovacevic
Желтая карточка
Veljko Kijevčanin
67'
61'
Замена
Strahinja Jovanović ️️️️➡️️ Stefan Hajdin
61'
Замена
Aleksandar Kovacevic ️️️️➡️️ Dušan Pantelić
Желтая карточка
Никола Терзич
52'
14'
Замена
Майсса Ндиайе ️️️️➡️️ Ivan Lakićević
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
35
Zarija Lambulić
ЦЗ
7
Nikola Glišić
ЦЗ
27
Vladimir Radočaj
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
45
Александар Лутовац
ПВ
10
Никола Терзич
ПВ
11
Milos Luković
(К) ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Железничар
12
Милан Миятович
ВР
14
Stefan Hajdin
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
13
Branislav Knežević
ЦП
10
Aleksandar Đorđević
(К) ЦП
35
Dušan Pantelić
ЦП
77
Stefan Purtić
ЦП
9
Лазар Романич
ЛВ
6
V. Stankovic
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
91
Evgen Pavlov
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
ИМТ Белград
12
Aleksandar Knežević
ВР
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
15
Milan Delević
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
8
Irfan Zulfić
ЦП
1
Goran Vukliš
ЦФ
19
Miloš Jović
ЦФ
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
46
Veljko Mirosavić
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
5
Mirko Milikić
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
22
Dario Grgić
ЦП
23
A. Max
ЦП
15
Aleksandar Kovacevic
ЦП
18
Aleksandar Kahvić
ЦФ
20
Despot Obrenović
ЦФ
90
Strahinja Jovanović
ЦФ
3-2-2-3
51
Гордич
20
35
7
27
29
45
Лутовац
10
Терзич
25
5
11
2-4-1-3
12
Миятович
14
33
10
35
77
13
9
Романич
91
26
6
5
26
26
5
33
2
Ндиайе
2
Ндиайе
33
35
15
15
35
14
90
90
14
Остались в запасе
ИМТ Белград
Железничар
12
Aleksandar Knežević
ВР
15
Milan Delević
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
8
Irfan Zulfić
ЦП
1
Goran Vukliš
ЦФ
19
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
1
Aleksandar Stanković
ВР
46
Veljko Mirosavić
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
5
Mirko Milikić
ЦЗ
22
Dario Grgić
ЦП
23
A. Max
ЦП
18
Aleksandar Kahvić
ЦФ
20
Despot Obrenović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
12
Aleksandar Knežević
ВР
15
Milan Delević
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
8
Irfan Zulfić
ЦП
1
Goran Vukliš
ЦФ
19
Miloš Jović
ЦФ
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
46
Veljko Mirosavić
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
5
Mirko Milikić
ЦЗ
22
Dario Grgić
ЦП
23
A. Max
ЦП
18
Aleksandar Kahvić
ЦФ
20
Despot Obrenović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча ИМТ Белград - Железничар
3
3
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
13
Офсайды
1
1
Количество передач
380
394
Сейвы
7
5
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
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- : -
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- : -
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- : -
02.05.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 3 тур
Партизан
- : -
02.05.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 3 тур
Чукарички
- : -
02.05.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 4 тур
ИМТ Белград
- : -
08.05.2024
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