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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ТСЦ Бачка Топола - Напредак
ТСЦ Бачка Топола - Напредак: обзор матча 23 мая 2024
ТСЦ Бачка Топола
23.05.2024, четверг, 19:30
Сербия. Суперлига, 7 тур
6 : 0
Завершен
Напредак
6'
А. Чиркович
42'
П. Станич
52'
П. Станич
78'
А. Чиркович
81'
Б. Шош
Матч
Статистика
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Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Напредак
Замена
С. Йованович
️️️️
Б. Шош
84'
ГОЛ! 5:0!
Б. Шош
Пас отдал
И. Джаковац
81'
ГОЛ! 4:0!
А. Чиркович
78'
ГОЛ! 3:0!
П. Станич
52'
Замена
А. Пейич
️️️️
М. Вулич
46'
Замена
Б. Шош
️️️️
Н. Петрович
46'
ГОЛ! 2:0!
П. Станич
Пас отдал
И. Джаковац
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Чиркович
Пас отдал
И. Джаковац
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
(К)
ЛЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
35
Ифет Джаковац
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
14
Петар Станич
АП
Главный тренер
Жарко Лазетич
Напредак
16
Andrej Blagojević
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
34
Jed Meerholz
ЦП
44
Damir Sadiković
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
12
Nebojša Bastajić
(К)
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
2
Matija Popovic
ЦЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
88
Бенче Шош
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
7
Милан Радин
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
89
Milan Bojović
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
4-3-3
30
Илич
3
Петрович
4
Крстич
44
Стойич
77
Влалукин
35
Джаковац
19
Милосавлевич
10
Вулич
32
Чиркович
14
Станич
27
Пантович
3-5
16
10
34
44
12
14
17
10
10
Вулич
6
Пейич
6
Пейич
10
Вулич
3
Петрович
88
Шош
88
Шош
3
Петрович
Шош
8
Йованович
8
Йованович
Шош
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Напредак
1
Никола Шимич
ВР
2
Matija Popovic
ЦЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
7
Милан Радин
ЦП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
1
Vladimir Savić
ВР
89
Milan Bojović
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
2
Matija Popovic
ЦЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
7
Милан Радин
ЦП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Остались в запасе
1
Vladimir Savić
ВР
89
Milan Bojović
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Напредак
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
12
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
3
Офсайды
3
1
Количество передач
594
306
Сейвы
0
5
Точность передач %
90
72
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
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1
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