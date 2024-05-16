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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Напредак - Црвена Звезда
Напредак - Црвена Звезда: обзор матча 16 мая 2024
Напредак
16.05.2024, четверг, 20:00
Сербия. Суперлига, 6 тур
0 : 4
Завершен
Црвена Звезда
8'
N. Knezevic
45+1'
А. Катай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Напредак - Црвена Звезда
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Катай
Пас отдал
N. Knezevic
Желтая карточка
Н. Стеванович
37'
8'
ГОЛ! 0:1!
N. Knezevic
Пас отдал
А. Катай
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
24
Никола Стеванович
ЦЗ
99
Pavle Mihajlović
ЦЗ
10
Saša Marjanović
ЦП
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
12
Nebojša Bastajić
(К)
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
44
Damir Sadiković
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
28
Виктор Радоевич
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
10
Александар Катай
(К)
ЛВ
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
N. Knezevic
ЦФ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Напредак
16
Andrej Blagojević
ЦП
34
Jed Meerholz
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
49
Jovan Mituljikić
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
7
Никола Митуликич
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
2-1-5
1
24
Стеванович
99
10
17
10
44
14
12
4-2-1-3
77
Гутеша
77
Мимович
19
Милунович
34
Джига
28
Радоевич
20
Сливич
8
Канга
10
Катай
11
Крассо
9
Сремчевич
11
Остались в запасе
Напредак
Црвена Звезда
16
Andrej Blagojević
ЦП
34
Jed Meerholz
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
18
Омри Глазер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
49
Jovan Mituljikić
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
99
Петер Олаинка
ЛВ
7
Никола Митуликич
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
16
Andrej Blagojević
ЦП
34
Jed Meerholz
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
49
Jovan Mituljikić
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
99
Петер Олаинка
ЛВ
7
Никола Митуликич
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Напредак - Црвена Звезда
1
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
1
12
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
8
Нарушения
10
19
Офсайды
0
2
Количество передач
327
529
Сейвы
8
1
Точность передач %
71
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
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