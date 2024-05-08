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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Напредак - Партизан
Напредак - Партизан: обзор матча 08 мая 2024
Напредак
08.05.2024, среда, 17:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
3 : 3
Завершен
Партизан
19'
А. Мадждевац
26'
N. Bastajić
51'
А. Мадждевац
6'
А. Филипович
80'
A. Janković
89'
Г. Жахид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Напредак - Партизан
89'
ГОЛ! 3:3!
Г. Жахид
Пас отдал
С. Баждар
86'
Замена
Д. Кастильо
️️️️
Л. Овусу
82'
Желтая карточка
К. Северина
Замена
M. Bojović
️️️️
А. Мадждевац
81'
80'
ГОЛ! 3:2!
A. Janković
Пас отдал
Г. Жахид
72'
Замена
A. Janković
️️️️
А. Стойкович
Замена
D. Sadiković
️️️️
F. Jovic
69'
54'
Замена
С. Баждар
️️️️
А. Калулу
54'
Замена
Е. Го
️️️️
Б. Натхо
ГОЛ! 3:1!
А. Мадждевац
Пас отдал
S. Marjanović
51'
40'
Желтая карточка
А. Филипович
ГОЛ! 2:1!
N. Bastajić
Пас отдал
А. Мадждевац
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Мадждевац
Пас отдал
B. Tomić
19'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Филипович
Пас отдал
Н. Антич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
99
Pavle Mihajlović
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
4
Filip Krstic
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
12
Nebojša Bastajić
(К)
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
10
Бибрас Натхо
(К)
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
14
Боян Ковачевич
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Напредак
89
Milan Bojović
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
34
Jed Meerholz
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
44
Damir Sadiković
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Партизан
31
Милош Крунич
ВР
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Матея Степанович
ОП
11
Ен-Джун Го
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
2-2-5
1
99
24
Стеванович
4
10
20
17
12
14
10
1-5-1-3
1
Йованович
5
Антич
15
Калулу
24
Овусу
14
Ковачевич
11
Жахид
6
Филипович
10
Натхо
2
Стойкович
34
Северина
23
Николич
11
Мадждевац
89
89
11
Мадждевац
14
44
44
14
24
Овусу
21
Кастильо
21
Кастильо
24
Овусу
10
Натхо
11
Го
11
Го
10
Натхо
15
Калулу
9
Баждар
9
Баждар
15
Калулу
2
Стойкович
40
40
2
Стойкович
Остались в запасе
Напредак
Партизан
16
Andrej Blagojević
ЦП
34
Jed Meerholz
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
31
Милош Крунич
ВР
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Остались в запасе
16
Andrej Blagojević
ЦП
34
Jed Meerholz
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Остались в запасе
31
Милош Крунич
ВР
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Главный тренер
Игор Дуляй
Статистика матча Напредак - Партизан
1
2
Всего ударов по воротам
10
28
Удары в створ
4
15
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
20
9
Офсайды
3
1
Количество передач
243
554
Сейвы
9
1
Точность передач %
65
87
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
8
19
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Матчи команд
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Партизан
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички 1923
- : -
06.12.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
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