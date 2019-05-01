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Сан-Хосе
Стронгест
В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован
1 мая 2019, 17:20
4
В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован
1 мая 2019, 17:20
4
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Сан-Хосе
Стронгест
Боливия. Примера, 5 тур
Сан-Хосе
1 : 0
28.03.2024
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Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 3
02.04.2024
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2 : 1
07.04.2024
Боливар
Боливия. Примера,
Сан-Хосе
0 : 2
15.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера,
Стронгест
2 : 1
18.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера,
Стронгест
2 : 1
18.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера,
Сан-Хосе
0 : 2
15.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 8 тур
Сан-Хосе
2 : 1
07.04.2024
Боливар
Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 3
02.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 5 тур
Сан-Хосе
1 : 0
28.03.2024
Олвейс Реди
Боливия. Примера,
Стронгест
1 : 3
28.04.2024
Университарио де Винто
Кубок Либертадорес, 3 тур
Уачипато
0 : 0
25.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера,
Университарио де Винто
0 : 1
21.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера,
Стронгест
2 : 1
18.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера,
Сан-Хосе
0 : 2
15.04.2024
Стронгест
Главная
Расписание матчей
Боливия. Примера
Сан-Хосе - Стронгест
Сан-Хосе - Стронгест: обзор матча 15 апреля 2024
Сан-Хосе
15.04.2024, понедельник, 00:30
Боливия. Примера
0 : 2
Матч завершен
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Стронгест
66'
E. Triverio (П)
90+1'
G. Sotomayor
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Сан-Хосе - Стронгест
Матч завершен
90'
+1
ГОЛ! 0:2
G. Sotomayor
85'
Замена
Leonel López
️️️️➡️️
Лусиано Урсино
84'
Замена
Álvaro Quiroga
️️️️➡️️
Диего Вайар
66'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Enrique Triverio
63'
Замена
Enrique Triverio
️️️️➡️️
Бруно Миранда
46'
Замена
G. Sotomayor
️️️️➡️️
Хайме Арраскальта
25'
Желтая карточка
Лусиано Урсино
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Статистика матча Сан-Хосе - Стронгест
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
0
Нарушения
7
6
Офсайды
1
4
Количество передач
477
332
Сейвы
0
2
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
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