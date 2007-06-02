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Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Андорра
Россия - Андорра: обзор матча 02 июня 2007
Россия
02.06.2007, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа E, 10 тур
4 : 0
Завершен
Андорра
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Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
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07.06.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Томми Шервен
(Каупангер)
Помощники судьи:
Одд-Ярле Ларсен (Норвегия)
Франк Андас (Норвегия)
Стадион:
Петровский
Посещаемость:
22000
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