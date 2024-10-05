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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Лида - Динамо-2 Минск
Лида - Динамо-2 Минск: обзор матча 05 октября 2024
Лида
05.10.2024, суббота, 16:00
Беларусь. Первая лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Динамо-2 Минск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лида - Динамо-2 Минск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лида
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Лида
2 : 1
21.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слоним-2017
2 : 1
14.11.2026
Лида
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Лида
3 : 1
07.11.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Юни Икс Лабс
1 : 3
31.10.2026
Лида
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Лида
1 : 0
24.10.2026
Молодечно
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Нива Долбизно
1 : 0
21.11.2026
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 28 тур
Динамо-2 Минск
2 : 2
18.11.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 27 тур
Юни Икс Лабс
2 : 0
04.11.2026
Динамо-2 Минск
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