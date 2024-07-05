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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Лида - АБФФ U-19
Лида - АБФФ U-19: обзор матча 05 июля 2024
Лида
05.07.2024, пятница, 18:00
Беларусь. Первая лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
АБФФ U-19
Матч
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Статистика матча Лида - АБФФ U-19
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0
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Матчи команд
Лида
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Лида
2 : 1
21.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слоним-2017
2 : 1
14.11.2026
Лида
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Лида
3 : 1
07.11.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Юни Икс Лабс
1 : 3
31.10.2026
Лида
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Лида
1 : 0
24.10.2026
Молодечно
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 28 тур
АБФФ U-19
2 : 0
26.11.2025
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 34 тур
АБФФ U-19
2 : 1
23.11.2025
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Локомотив Г
1 : 0
15.11.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 32 тур
АБФФ U-19
0 : 2
06.11.2025
Лида
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Минск-2
1 : 2
31.10.2025
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Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
Вчера, 18:12
«Динамо» подписало нападающего сборной Беларуси U19
2025.12.25 09:20
«Динамо» начало переговоры по нападающему из Беларуси
2025.12.04 13:04
1
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
Вчера, 18:12
«Динамо» подписало нападающего сборной Беларуси U19
2025.12.25 09:20
«Динамо» начало переговоры по нападающему из Беларуси
2025.12.04 13:04
1
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