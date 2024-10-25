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Расписание матчей
Казахстан. Первая лига
Туркестан - Хан-Тенгри
Туркестан - Хан-Тенгри: обзор матча 25 октября 2024
Туркестан
25.10.2024, пятница, 12:00
Казахстан. Первая лига, 30 тур
0 : 5
Завершен
Хан-Тенгри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Туркестан - Хан-Тенгри
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Туркестан
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туркестан
1 : 4
17.10.2025
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туркестан
1 : 2
25.09.2025
Батыр
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Иртыш
6 : 1
19.09.2025
Туркестан
Казахстан. Первая лига, 21 тур
Туркестан
1 : 0
11.09.2025
Хан-Тенгри
Казахстан. Первая лига, 20 тур
SD Family
7 : 0
28.08.2025
Туркестан
Хан-Тенгри
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Каспий-М
2 : 3
22.10.2026
Хан-Тенгри
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Хан-Тенгри
2 : 1
15.10.2026
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Батыр
1 : 1
09.10.2026
Хан-Тенгри
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Хан-Тенгри
0 : 2
18.09.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
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