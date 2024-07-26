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Расписание матчей
Казахстан. Первая лига
SD Family - Кайрат-Жастар
SD Family - Кайрат-Жастар: обзор матча 26 июля 2024
SD Family
26.07.2024, пятница, 15:00
Казахстан. Первая лига, 17 тур
3 : 6
Завершен
Кайрат-Жастар
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0
Матчи команд
SD Family
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Кайрат-Жастар
5 : 1
24.10.2025
SD Family
Казахстан. Первая лига, 25 тур
SD Family
2 : 7
17.10.2025
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Батыр
3 : 2
02.10.2025
SD Family
Казахстан. Первая лига, 23 тур
SD Family
2 : 7
25.09.2025
Иртыш
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Хан-Тенгри
1 : 1
18.09.2025
SD Family
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Кайрат-Жастар
2 : 0
16.10.2026
Батыр
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Хан-Тенгри
0 : 2
18.09.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Кайрат-Жастар
2 : 2
10.09.2026
Астана-М
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Кайрат-Жастар
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2025.02.10 13:24
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2025.01.23 18:48
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2025.01.17 19:10
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