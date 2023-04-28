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Арсенал-2
Салют
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
28 апреля 2023, 13:40
15
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
28 апреля 2023, 07:42
3
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
27 апреля 2023, 10:10
2
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
26 апреля 2023, 18:55
1
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
26 апреля 2023, 17:09
3
Кирилл Комбаров стал спортивным директором «Арсенала-2»
5 июля 2021, 14:59
1
Тукманов: «Сейчас у «Торпедо» нет денег, чтобы отправиться в Тулу»
8 сентября 2015, 16:12
7
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
28 апреля 2023, 13:40
15
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
28 апреля 2023, 07:42
3
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
27 апреля 2023, 10:10
2
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
26 апреля 2023, 18:55
1
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
26 апреля 2023, 17:09
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Арсенал-2
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Химки-М
0 : 0
07.04.2024
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Арсенал-2
1 : 2
07.04.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Коломна
0 : 2
14.04.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Салют
0 : 2
14.04.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Спартак Т
3 : 2
21.04.2024
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Рязань
1 : 2
28.04.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Арсенал-2
2 : 0
21.04.2024
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Коломна
0 : 2
14.04.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Арсенал-2
1 : 2
07.04.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Салют
1 : 1
28.04.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Спартак Т
3 : 2
21.04.2024
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Салют
0 : 2
14.04.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Химки-М
0 : 0
07.04.2024
Салют

Арсенал-2 - Салют: онлайн-трансляция 05 мая 2024

Арсенал-2
05.05.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
- : -
Не начался
Салют
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Статистика матча Арсенал-2 - Салют
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Удары мимо ворот
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
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Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Спартак Т
- : -
04.05.2024
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Сахалин
- : -
05.05.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Химки-М
- : -
05.05.2024
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Композит
- : -
05.05.2024
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Зенит
- : -
05.05.2024
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Спартак Т
- : -
04.05.2024
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Сахалин
- : -
05.05.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Химки-М
- : -
05.05.2024
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Композит
- : -
05.05.2024
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Зенит
- : -
05.05.2024
Орел
Россия
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