Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
Кирилл Комбаров стал спортивным директором «Арсенала-2»
Тукманов: «Сейчас у «Торпедо» нет денег, чтобы отправиться в Тулу»
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч