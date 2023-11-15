СКА-Хабаровск-2

«Че хотите?»: пресс-конференция Широкова после 0:4 длилась 6 секунд

Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию

«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге

«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»