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Салют
Зенит
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
28 апреля 2023, 13:40
15
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
28 апреля 2023, 07:42
3
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
27 апреля 2023, 10:10
2
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
26 апреля 2023, 18:55
1
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
26 апреля 2023, 17:09
3
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
28 апреля 2023, 13:40
15
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
28 апреля 2023, 07:42
3
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
27 апреля 2023, 10:10
2
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
26 апреля 2023, 18:55
1
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
26 апреля 2023, 17:09
3
Кубок России. «Космос» выбил пензенский «Зенит»
13 сентября 2022, 18:04
2
Товарищеский матч. «Ахмат» забил девять голов «Зениту» из Пензы
27 июня 2022, 20:16
5
Пензенский «Зенит» снимется с первенства ПФЛ из-за отсутствия денег
26 марта 2018, 21:00
16
ПФЛ. «Торпедо» спустя два года вернулось на Восточную улицу и забило «Зениту» девять мячей
8 сентября 2017, 21:44
10
Алферов проведет сбор со «Спартаком»
9 января 2017, 14:31
9
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Последние матчи
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Салют
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Химки-М
0 : 0
07.04.2024
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Зенит
3 : 1
07.04.2024
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Салют
0 : 2
14.04.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Космос
1 : 1
14.04.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Спартак Т
3 : 2
21.04.2024
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Салют
1 : 1
28.04.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Спартак Т
3 : 2
21.04.2024
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Салют
0 : 2
14.04.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Химки-М
0 : 0
07.04.2024
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Салют
1 : 1
28.04.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 1
21.04.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Космос
1 : 1
14.04.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Зенит
3 : 1
07.04.2024
Коломна

Салют - Зенит: обзор матча 28 апреля 2024

Салют
28.04.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
1 : 1
Матч завершен
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Статистика матча Салют - Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
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Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Спартак Т
- : -
04.05.2024
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Сахалин
- : -
05.05.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Химки-М
- : -
05.05.2024
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Композит
- : -
05.05.2024
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Зенит
- : -
05.05.2024
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Спартак Т
- : -
04.05.2024
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Сахалин
- : -
05.05.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Химки-М
- : -
05.05.2024
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Композит
- : -
05.05.2024
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Зенит
- : -
05.05.2024
Орел
Россия
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