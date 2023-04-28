Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
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В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
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