«Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион»

Бодрая пресс-конференция во Второй лиге: тренер-священнослужитель из Дагестана разнес судей и «Ротор»

Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»

Тренер «Легиона» рассказал, как клубу предлагали три миллиона за договорной матч

Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге

Тренер «Легиона» рассказал, как клубу предлагали три миллиона за договорной матч

Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»

Бодрая пресс-конференция во Второй лиге: тренер-священнослужитель из Дагестана разнес судей и «Ротор»

«Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион»