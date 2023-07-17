Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
Тренер «Легиона» рассказал, как клубу предлагали три миллиона за договорной матч
Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»
Бодрая пресс-конференция во Второй лиге: тренер-священнослужитель из Дагестана разнес судей и «Ротор»
«Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион»
Тренер «Легиона» рассказал, как клубу предлагали три миллиона за договорной матч
Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»
Бодрая пресс-конференция во Второй лиге: тренер-священнослужитель из Дагестана разнес судей и «Ротор»
«Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион»
43-летний Лахиялов: «Неправильный подход РФС к развитию молодых игроков вынудил меня вернуться в футбол»
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
Кубок России. «Челябинск», «Волгарь» и «Спартак-Нальчик» вышли в 1/16 финала турнира