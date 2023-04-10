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Легион
Победа
Тренер «Легиона» рассказал, как клубу предлагали три миллиона за договорной матч
10 апреля 2023, 16:45
2
Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»
10 апреля 2023, 08:51
3
Бодрая пресс-конференция во Второй лиге: тренер-священнослужитель из Дагестана разнес судей и «Ротор»
20 марта 2023, 16:35
3
«Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион»
28 февраля 2023, 12:13
15
43-летний Лахиялов: «Неправильный подход РФС к развитию молодых игроков вынудил меня вернуться в футбол»
23 февраля 2023, 18:37
2
Тренер «Легиона» рассказал, как клубу предлагали три миллиона за договорной матч
10 апреля 2023, 16:45
2
Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»
10 апреля 2023, 08:51
3
Бодрая пресс-конференция во Второй лиге: тренер-священнослужитель из Дагестана разнес судей и «Ротор»
20 марта 2023, 16:35
3
«Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион»
28 февраля 2023, 12:13
15
43-летний Лахиялов: «Неправильный подход РФС к развитию молодых игроков вынудил меня вернуться в футбол»
23 февраля 2023, 18:37
2
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Последние матчи
Все
Легион
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Легион
2 : 0
31.03.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
06.04.2024
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Победа
2 : 2
08.04.2024
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Легион
1 : 0
13.04.2024
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Победа
1 : 1
20.04.2024
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Легион
0 : 0
27.04.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Севастополь
1 : 0
20.04.2024
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Легион
1 : 0
13.04.2024
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
06.04.2024
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Легион
2 : 0
31.03.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Дружба
1 : 2
27.04.2024
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур
Победа
0 : 0
24.04.2024
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Победа
1 : 1
20.04.2024
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Легион
1 : 0
13.04.2024
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Победа
2 : 2
08.04.2024
Спартак-Нальчик

Легион - Победа: обзор матча 13 апреля 2024

Легион
13.04.2024, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
1 : 0
Матч завершен
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Статистика матча Легион - Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
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Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Динамо Ставрополь
- : -
04.05.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Кубань Холдинг
- : -
04.05.2024
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Астрахань
- : -
04.05.2024
Строитель
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Победа
- : -
04.05.2024
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Биолог-Новокубанск
- : -
04.05.2024
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Динамо Ставрополь
- : -
04.05.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Кубань Холдинг
- : -
04.05.2024
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Астрахань
- : -
04.05.2024
Строитель
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Победа
- : -
04.05.2024
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Биолог-Новокубанск
- : -
04.05.2024
Нарт
Россия
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