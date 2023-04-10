Тренер «Легиона» рассказал, как клубу предлагали три миллиона за договорной матч

Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»

Бодрая пресс-конференция во Второй лиге: тренер-священнослужитель из Дагестана разнес судей и «Ротор»

«Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион»