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Динамо Ставрополь
Легион
Тренер «Легиона» рассказал, как клубу предлагали три миллиона за договорной матч
10 апреля 2023, 16:45
2
Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»
10 апреля 2023, 08:51
3
Бодрая пресс-конференция во Второй лиге: тренер-священнослужитель из Дагестана разнес судей и «Ротор»
20 марта 2023, 16:35
3
«Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион»
28 февраля 2023, 12:13
15
43-летний Лахиялов: «Неправильный подход РФС к развитию молодых игроков вынудил меня вернуться в футбол»
23 февраля 2023, 18:37
2
Джикия: «В Ставрополе Абаскаль увидел, что у «Спартака» очень много фанатов»
23 июля 2022, 23:47
1
«Народная команда». Десятки фанатов встретили «Спартак» в Ставрополе
22 июля 2022, 19:42
12
Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2
22 сентября 2021, 19:55
5
Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ
18 сентября 2021, 23:10
4
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Тренер «Легиона» рассказал, как клубу предлагали три миллиона за договорной матч
10 апреля 2023, 16:45
2
Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»
10 апреля 2023, 08:51
3
Бодрая пресс-конференция во Второй лиге: тренер-священнослужитель из Дагестана разнес судей и «Ротор»
20 марта 2023, 16:35
3
«Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион»
28 февраля 2023, 12:13
15
43-летний Лахиялов: «Неправильный подход РФС к развитию молодых игроков вынудил меня вернуться в футбол»
23 февраля 2023, 18:37
2
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Последние матчи
Все
Динамо Ставрополь
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Спартак-Нальчик
2 : 2
30.03.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Легион
2 : 0
31.03.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
06.04.2024
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Динамо Ставрополь
0 : 0
11.04.2024
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Легион
1 : 0
13.04.2024
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Ангушт
2 : 0
27.04.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Динамо Ставрополь
1 : 0
20.04.2024
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Динамо Ставрополь
0 : 0
11.04.2024
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
06.04.2024
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Спартак-Нальчик
2 : 2
30.03.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Легион
0 : 0
27.04.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Севастополь
1 : 0
20.04.2024
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Легион
1 : 0
13.04.2024
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
06.04.2024
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Легион
2 : 0
31.03.2024
Кубань Холдинг

Динамо Ставрополь - Легион: обзор матча 06 апреля 2024

Динамо Ставрополь
06.04.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
1 : 3
Матч завершен
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Статистика матча Динамо Ставрополь - Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
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Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Динамо Ставрополь
- : -
04.05.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Кубань Холдинг
- : -
04.05.2024
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Астрахань
- : -
04.05.2024
Строитель
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Победа
- : -
04.05.2024
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Биолог-Новокубанск
- : -
04.05.2024
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Динамо Ставрополь
- : -
04.05.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Кубань Холдинг
- : -
04.05.2024
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Астрахань
- : -
04.05.2024
Строитель
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Победа
- : -
04.05.2024
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Биолог-Новокубанск
- : -
04.05.2024
Нарт
Россия
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