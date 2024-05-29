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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Коринтианс - Расинг М
Коринтианс - Расинг М: обзор матча 29 мая 2024
Коринтианс
29.05.2024, среда, 01:00
Копа Судамерикана, группа F, 6 тур
3 : 0
Завершен
Расинг М
25'
Ю. Алберто
58'
И. Коронадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Расинг М
Замена
А. Ромеро
️️️️
И. Коронадо
84'
Замена
П. Рауль
️️️️
Ю. Алберто
84'
Замена
Г. Энрике
️️️️
Уэсли
84'
69'
Замена
L. Gorocito
️️️️
D. Nandin
65'
Замена
S. Mederos
️️️️
L. Rodriguez
65'
Замена
J. Rivero
️️️️
A. Pereira
ГОЛ! 2:0!
И. Коронадо
58'
Желтая карточка
Кака
45'
+4
Желтая карточка
Раниэле
42'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Фагнер
34'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
Уэсли
25'
21'
Желтая карточка
H. Magallanes
5'
Желтая карточка
M. Ferreira
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
23
Фагнер
(К)
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
77
Игор Коронадо
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
3
G. Bueno
(К)
ЦЗ
34
A. Pereira
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
23
L. Rodriguez
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
14
Erik De Los Santos
ЦП
23
D. Nandin
ЦФ
27
T. Veron
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
18
Паулиньо
ЦП
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
21
J. Rivero
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
20
Santiago Mederos
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
4-1-1-2
1
Мигел
23
Фагнер
25
Кака
4
Торрес
46
Фариас
14
Раниэле
77
Коронадо
20
Уэсли
9
Алберто
4-3-2
25
34
17
4
3
23
80
14
27
23
20
Уэсли
13
Энрике
13
Энрике
20
Уэсли
23
Фагнер
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
23
Фагнер
77
Коронадо
11
Ромеро
11
Ромеро
77
Коронадо
9
Алберто
18
Рауль
18
Рауль
9
Алберто
34
21
21
34
23
8
8
23
23
20
20
23
Остались в запасе
Коринтианс
Расинг М
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
15
Фаусто Вера
ОП
18
Паулиньо
ЦП
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
4
G. Cotugno
ЦЗ
17
A. Hernandez
ЦФ
1
Renzo Bacchia
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
7
Agustín Alaniz
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
15
Фаусто Вера
ОП
18
Паулиньо
ЦП
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
4
G. Cotugno
ЦЗ
17
A. Hernandez
ЦФ
1
Renzo Bacchia
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
7
Agustín Alaniz
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Статистика матча Коринтианс - Расинг М
2
2
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
12
12
Офсайды
1
3
Количество передач
435
234
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
63
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
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Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Информация о матче
Главный судья:
Roberto Perez Gutierrez, Peru
Стадион:
Нео Кимика Арена
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