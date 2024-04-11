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Милан
Рома
«Милан» отказался от назначения Лопетеги – известна причина
30 апреля, 23:20
0
«Милан» рассматривает трех тренеров
29 апреля, 17:33
0
«Милан» не продлит контракт с 35-летним защитником
29 апреля, 15:40
0
«Арсенал», «Сити», «Милан», «Бавария» и «Фейеноорд» вышли в лиговый этап ЛЧ-2024/25, уже известно 10 участников
29 апреля, 10:39
0
«Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:11
0
«Милан» отказался от назначения Лопетеги – известна причина
30 апреля, 23:20
0
«Милан» рассматривает трех тренеров
29 апреля, 17:33
0
«Милан» не продлит контракт с 35-летним защитником
29 апреля, 15:40
0
«Арсенал», «Сити», «Милан», «Бавария» и «Фейеноорд» вышли в лиговый этап ЛЧ-2024/25, уже известно 10 участников
29 апреля, 10:39
0
«Ювентус» – «Милан»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
28 апреля, 10:07
0
«Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:11
0
«Наполи» – «Рома»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
28 апреля, 09:59
0
Серия А. «Рома» вырвала победу над «Удинезе» на 95-й минуте в доигровке матча
25 апреля, 21:44
0
«Рома» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 10:00
0
Пиоли высказался о вылете «Милана» из Лиги Европы
19 апреля, 14:02
0
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Последние матчи
Все
Милан
Рома
Лига Европы, 1/4 финала
Милан
0 : 1
11.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
3 : 3
14.04.2024
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 2
14.04.2024
Рома
Лига Европы, 1/4 финала
Рома
2 : 1
18.04.2024
Милан
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 3
22.04.2024
Болонья
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
0 : 0
27.04.2024
Милан
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 2
22.04.2024
Интер
Лига Европы, 1/4 финала
Рома
2 : 1
18.04.2024
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
3 : 3
14.04.2024
Милан
Лига Европы, 1/4 финала
Милан
0 : 1
11.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2 : 2
28.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 3
22.04.2024
Болонья
Лига Европы, 1/4 финала
Рома
2 : 1
18.04.2024
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 2
14.04.2024
Рома
Лига Европы, 1/4 финала
Милан
0 : 1
11.04.2024
Рома

Милан - Рома: обзор матча 11 апреля 2024

Милан
11.04.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 1
Матч завершен
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Рома
17' Д. Манчини
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Милан - Рома
Матч завершен
90' +2
Замена
Диего Льоренте ️️️️➡️️ Ромелу Лукаку
89'
Замена
Эдоардо Бове ️️️️➡️️ Леандро Паредес
89'
Замена
Уссем Ауа ️️️️➡️️ Лоренцо Пеллегрини
81'
Замена
Тэмми Абрахам ️️️️➡️️ Пауло Дибала
Замена
Ноа Окафор ️️️️➡️️ Рафаэль Леау
78'
Замена
Самуэль Чуквуэзе ️️️️➡️️ Кристиан Пулишич
78'
Желтая карточка
Рубен Лофтус-Чик
73'
Желтая карточка
Ясин Адли
63'
Замена
Ясин Адли ️️️️➡️️ Исмаэль Беннасер
59'
38'
Желтая карточка
Бриан Кристанте
Желтая карточка
Кристиан Пулишич
33'
17'
ГОЛ! 0:1
Джанлука Манчини
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
28
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К) ПЗ
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Теяни Рейндерс
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Зеки Челик
ПЗ
16
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
90
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Милан
69
Лапо Нава
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
42
Алессандро Флоренци
ПЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
85
Кевин Дзероли
ЦП
7
Ясин Адли
АП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
15
Лука Йович
ЦФ
17
Ноа Окафор
ЦФ
Рома
63
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
14
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
52
Эдоардо Бове
ЦП
20
Ренату Саншеш
ЦП
22
Уссем Ауа
ЦП
35
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
9
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
28
Тиав
46
Габбиа
2
Калабрия
4
Беннасер
8
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
10
Леау
11
Пулишич
9
Жиру
4-1-1-2-2
99
Свилар
5
Челик
23
Манчини
6
Смоллинг
37
Спинаццола
16
Паредес
4
Кристанте
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
90
Лукаку
21
Дибала
4
Беннасер
7
Адли
7
Адли
4
Беннасер
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
10
Леау
17
Окафор
17
Окафор
10
Леау
90
Лукаку
14
Льоренте
14
Льоренте
90
Лукаку
16
Паредес
52
Бове
52
Бове
16
Паредес
7
Пеллегрини
22
Ауа
22
Ауа
7
Пеллегрини
21
Дибала
9
Абрахам
9
Абрахам
21
Дибала
Остались в запасе
Милан
Рома
69
Лапо Нава
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
42
Алессандро Флоренци
ПЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
85
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
15
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
63
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
20
Ренату Саншеш
ЦП
35
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
42
Алессандро Флоренци
ПЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
85
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
15
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
63
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
20
Ренату Саншеш
ЦП
35
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Милан - Рома
4
1
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
8
Количество передач
519
468
Сейвы
2
5
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.53
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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