Лига чемпионов. «Боруссия» удержала победу над «ПСЖ» (1:0) в 1-м полуфинальном матче

Обзор матча «Боруссия Д» – «ПСЖ» голы и лучшие моменты (Видео)

Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия Д» – «ПСЖ»: 1 мая

У Левандовского возник конфликт с партнером по «Барселоне»