Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Барселона
ПСЖ
Лига чемпионов. «Боруссия» удержала победу над «ПСЖ» (1:0) в 1-м полуфинальном матче
1 мая, 23:56
5
Обзор матча «Боруссия Д» – «ПСЖ» голы и лучшие моменты (Видео)
1 мая, 23:55
0
Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия Д» – «ПСЖ»: 1 мая
1 мая, 20:55
0
У Левандовского возник конфликт с партнером по «Барселоне»
1 мая, 13:58
1
«Боруссия Д» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:24
0
У Левандовского возник конфликт с партнером по «Барселоне»
1 мая, 13:58
1
Ньямси ответил, готов ли Глушенков к «Барселоне»
30 апреля, 20:22
1
Примера. «Барселона» победила «Валенсию» (4:2), играя весь второй тайм в большинстве
30 апреля, 00:04
3
«Барселона» хочет арендовать полузащитника «ПСЖ»
29 апреля, 22:02
0
Семин назвал российского футболиста, способного заиграть в «Барселоне»
29 апреля, 20:50
5
Лига чемпионов. «Боруссия» удержала победу над «ПСЖ» (1:0) в 1-м полуфинальном матче
1 мая, 23:56
5
Обзор матча «Боруссия Д» – «ПСЖ» голы и лучшие моменты (Видео)
1 мая, 23:55
0
Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия Д» – «ПСЖ»: 1 мая
1 мая, 20:55
0
«Боруссия Д» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:24
0
«Боруссия Д» – «ПСЖ»: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов, 1 мая
1 мая, 09:13
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Барселона
ПСЖ
Лига чемпионов, 1/4 финала
ПСЖ
2 : 3
10.04.2024
Барселона
Испания. Примера, 31 тур
Кадис
0 : 1
13.04.2024
Барселона
Лига чемпионов, 1/4 финала
Барселона
1 : 4
16.04.2024
ПСЖ
Испания. Примера, 32 тур
Реал
3 : 2
21.04.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
4 : 1
21.04.2024
Лион
Испания. Примера, 33 тур
Барселона
4 : 2
29.04.2024
Валенсия
Испания. Примера, 32 тур
Реал
3 : 2
21.04.2024
Барселона
Лига чемпионов, 1/4 финала
Барселона
1 : 4
16.04.2024
ПСЖ
Испания. Примера, 31 тур
Кадис
0 : 1
13.04.2024
Барселона
Лига чемпионов, 1/4 финала
ПСЖ
2 : 3
10.04.2024
Барселона
Лига чемпионов, 1/2 финала
Боруссия Д
1 : 0
01.05.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
3 : 3
27.04.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1 : 4
24.04.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
4 : 1
21.04.2024
Лион
Лига чемпионов, 1/4 финала
Барселона
1 : 4
16.04.2024
ПСЖ

Барселона - ПСЖ: обзор матча 16 апреля 2024

Барселона
16.04.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 4
Матч завершен
Смотреть трансляцию
ПСЖ
12' Рафинья
40' У. Дембеле
54' Витинья
61' К. Мбаппе (П)
89' К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Барселона - ПСЖ
Матч завершен
Желтая карточка
Фермин Лопес
90' +8
Желтая карточка
Рафинья
90' +7
89'
ГОЛ! 1:4
Килиан Мбаппе
88'
Замена
Рандаль Коло Муани ️️️️➡️️ Усман Дембеле
87'
Желтая карточка
Джанлуиджи Доннарумма
Замена
Фермин Лопес ️️️️➡️️ Френки де Йонг
82'
Замена
Жоау Феликс ️️️️➡️️ Жоау Канселу
82'
80'
Замена
Мануэль Угарте ️️️️➡️️ Варрен Заир-Эмери
77'
Замена
Марко Асенсио ️️️️➡️️ Фабиан Руис
77'
Замена
Ли Кан Ин ️️️️➡️️ Брэдли Барколя
Желтая карточка
Илкай Гюндоган
65'
62'
Желтая карточка
Маркиньос
Замена
Ферран Торрес ️️️️➡️️ Педри
62'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:3
Килиан Мбаппе
54'
ГОЛ! 1:2
Витинья
Желтая карточка
Жюль Кунде
50'
45' +1
Желтая карточка
Фабиан Руис
Желтая карточка
Иньиго Мартинес
41'
41'
Желтая карточка
Килиан Мбаппе
40'
ГОЛ! 1:1
Усман Дембеле
Замена
Иньиго Мартинес ️️️️➡️️ Ламин Ямаль
34'
Красная карточка
Рональд Араухо
29'
ГОЛ! 1:0
Рафинья
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Жоау Канселу
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
33
Пау Кубарси
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ПЗ
11
Рафинья
ЛП
21
Френки де Йонг
ОП
22
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Педри
ЦП
27
Ламин Ямаль
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
ПСЖ
99
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
21
Люка Эрнандес
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛФ
7
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Усман Дембеле
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Барселона
13
Иньяки Пенья
ВР
26
Андер Астралага
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
30
Марк Касадо
ОП
16
Фермин Лопес
ЦП
18
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
19
Витор Роке
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
14
Жоау Феликс
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
80
Арнау Тенас
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Мануэль Угарте
ОП
15
Данилу Перейра
ОП
28
Карлос Солер
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
11
Марко Асенсио
ПВ
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-1-4-1
1
тер Стеген
2
Канселу
4
Араухо
33
Кубарси
23
Кунде
21
де Йонг
11
Рафинья
22
Гюндоган
8
Педри
27
Ямаль
9
Левандовски
4-1-2-3
99
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
21
Эрнандес
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
8
Руис
17
Витинья
10
Дембеле
7
Мбаппе
29
Барколя
27
Ямаль
5
Мартинес
5
Мартинес
27
Ямаль
21
де Йонг
16
Лопес
16
Лопес
21
де Йонг
8
Педри
7
Торрес
7
Торрес
8
Педри
2
Канселу
14
Феликс
14
Феликс
2
Канселу
33
Заир-Эмери
4
Угарте
4
Угарте
33
Заир-Эмери
29
Барколя
19
Кан Ин
19
Кан Ин
29
Барколя
8
Руис
11
Асенсио
11
Асенсио
8
Руис
10
Дембеле
23
Муани
23
Муани
10
Дембеле
Остались в запасе
Барселона
ПСЖ
13
Иньяки Пенья
ВР
26
Андер Астралага
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
30
Марк Касадо
ОП
18
Ориоль Ромеу
ЦП
19
Витор Роке
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Кейлор Навас
ВР
80
Арнау Тенас
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Норди Мукиэле
ПЗ
15
Данилу Перейра
ОП
28
Карлос Солер
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Иньяки Пенья
ВР
26
Андер Астралага
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
30
Марк Касадо
ОП
18
Ориоль Ромеу
ЦП
19
Витор Роке
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
80
Арнау Тенас
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Норди Мукиэле
ПЗ
15
Данилу Перейра
ОП
28
Карлос Солер
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Барселона - ПСЖ
5
1
4
Всего ударов по воротам
7
21
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
3
9
Нарушения
10
12
Офсайды
1
2
Количество передач
285
581
Сейвы
5
2
Точность передач %
71
90
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.77
2.56
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов. 1/2 финала, ответный матч
ПСЖ
- : -
07.05.2024
Боруссия Д
Лига чемпионов. 1/2 финала, ответный матч
Реал
- : -
08.05.2024
Бавария
Лига чемпионов. 1/2 финала, ответный матч
ПСЖ
- : -
07.05.2024
Боруссия Д
Лига чемпионов. 1/2 финала, ответный матч
Реал
- : -
08.05.2024
Бавария
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+