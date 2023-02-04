Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Петролул
Оцелул
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
4
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
2
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
1 октября 2015, 19:43
2
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
4
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
2
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
1 октября 2015, 19:43
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Петролул
Оцелул
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Волунтари
1 : 1
13.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
21.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 2
29.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
Херманнштадт
2 : 0
25.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 5 тур
Петролул
1 : 1
22.04.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
1 : 0
28.04.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
3 : 1
25.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
21.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Волунтари
1 : 1
13.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо

Петролул - Оцелул: онлайн-трансляция 05 мая 2024

Петролул
05.05.2024, воскресенье, 15:30
Румыния. Лига I, 8 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
2.2
Х
3.15
П2
3.6
Реклама, 18+
Оцелул
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Петролул - Оцелул
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Румыния. Лига I
Все
Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+