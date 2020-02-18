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Университатя Клуж
Динамо
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
3
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2 февраля 2018, 15:39
2
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
7 июня 2017, 14:49
8
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
3
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2 февраля 2018, 15:39
2
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Последние матчи
Все
Университатя Клуж
Динамо
Румыния. Лига I, 3 тур
Херманнштадт
1 : 1
07.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя Клуж
1 : 0
24.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
21.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 3 тур
Херманнштадт
1 : 1
07.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
1 : 1
26.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
2 : 1
23.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо

Университатя Клуж - Динамо: онлайн-трансляция 04 мая 2024

Университатя Клуж
04.05.2024, суббота, 20:00
Румыния. Лига I, 8 тур
- : -
Не начался
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П1
2.65
Х
3.3
П2
2.65
Реклама, 18+
Динамо
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Комментарии
Статистика матча Университатя Клуж - Динамо
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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0
Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Румыния. Лига I
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Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
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